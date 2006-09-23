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    23 сентября 2006

    PCalc 3.2 — новая версия научного калькулятора:

    23:59

    Jabra BT320s — Bluetooth-гарнитура для iPod:

    23:40

    Bruji обновила приложения пакета Pedia:

    22:48

    Выпущена новая версия анимационного пакета Toon Boom Studio:

    22:13

    iTV будет иметь режим видеочата?:

    21:37

    MOTU выпускает Intel-совместимые версии драйверов:

    20:27

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5104:

    18:35

    Интернет и сети: The Dude v.2.0 Beta 9:

    18:10

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 5:

    17:45

    Утилиты: Pdf995 v.8.0s:

    17:20

    FTP-клиенты: Staff-FTP v.2.91:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.2.9:

    16:30

    Настройщики: WinXP Manager v.4.98.7:

    16:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (22.9.2006):

    15:40

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.08 Build 104:

    15:15

    Запись: CopyToDVD v.4.0.0.38:

    14:50

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 22 сентября):

    14:25

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.18 :

    14:00

    Запись: CopyToDVD v.4.0.0.38:

    13:35

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 22 сентября):

    13:10

    В iTV будет использоваться новый чип Intel? :

    12:38

    Утечка из AMD: дюжина новых процессоров, подробности платформы 4x4:

    12:35

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.02:

    12:20

    «Доктор Веб»: новый червь - Win32.HLLW.Cicar:

    11:55

    "Лаборатория Касперского": полугодовой отчет, посвященный современным компьютерным угрозам:

    11:30

    Creative: официальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi:

    11:05

    Настройщики: NiBiTor v.3.0:

    10:40

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.22.1:

    10:15

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1005:

    09:50

    Запись: VSO Inspector v.1.2.5.73:

    09:25

    Диагностика: BIOS Agent v.3.56:

    09:05

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.6.3:

    08:45

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek:

    08:30

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.9:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 сентября):

    08:00

    Плоский терабайт на столе или в корзине для бумаг - CSW35U2:

    03:17

    Stealth 2000-DT-TB: клавиатура за 1200 долларов:

    00:48

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