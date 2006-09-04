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    4 сентября 2006

    Доля Safari за последний год возросла в полтора раза:

    22:20

    Workstation — новая тема для Apple Keynote :

    19:47

    Кулер ASUS Silent Square получает приставку «Pro»:

    18:43

    32-канальный цифровой оптический интерфейс M-Audio ProFire Lightbridge:

    17:36

    Creative Travel Sound PoPz P30 - «карманные» колонки:

    17:27

    57" ЖК-телевизор NEC MultiSync LCD5710, имеющий FullHD матрицу:

    17:00

    CompuLab: компьютер-на-модуле CM-iGLX:

    16:09

    Intel ускоряет Celeron D до 3,46 ГГц:

    15:34

    Официальный анонс коммуникатора Palm Treo 700wx:

    15:12

    Специальная ограниченная серия ПК iXBT.com в продаже!:

    14:59

    Руководство Intel ответит на ваши вопросы:

    14:01

    Четыре новых сканера Kodak серий i1200 и i1300 для офисных сетей:

    13:43

    CMS MPC-8000 - ПК в «коробке для завтрака»:

    13:36

    Продемонстрирована технология производства дисплеев на квантовых точках:

    13:11

    Миниатюрный медиаПК Philips LX1000:

    12:52

    Новинки оптических носителей Blu-ray/HD DVD: CMC, Sony, TDK:

    12:31

    «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за август 2006:

    12:20

    Игра Vegas Jackpot Gold доступна в онлайн :

    12:13

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.4 Build 0902:

    11:55

    Официальная «утечка» информации о новых чипсетах Intel:

    11:49

    GIGABYTE «дорабатывает» и ускоряет чипсеты NVIDIA:

    11:39

    Диагностика: Notebook Hardware Control v.2.0 Pre-Release 4:

    11:30

    Общение в сети: QIP 2005 Build 7970:

    11:05

    Pioneer готовит рекордер Blu-ray/HD DVD :

    10:46

    Новые драйверы для SATA/RAID контроллеров Silicon Image:

    10:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:15

    Новые драйверы для SATA-контроллеров Marvell 61xx:

    09:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    09:25

    Новые версии драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 сентября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 28 августа по 3 сентября 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 августа по 3 сентября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 28 августа по 3 сентября 2006 года):

    08:00

    Магнитная пленка поможет развитию микроэлекромеханики:

    06:33

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