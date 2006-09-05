  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 сентября 2006

    Проблема самопроизвольного выключения MacBook решена?:

    23:58

    Системная плата Mini-ITX VIA EPIA PN как основа для НТРС:

    22:52

    Мультиэкран Zenview Powerscape Ultra HD: разрешение 7360х1600 и двухметровая диагональ:

    22:32

    Applied Materials знает, как сделать солнечные батареи дешевле:

    21:44

    Аналогово-цифровой преобразователь austriamicrosystems AS1534 для планшетов и других портативных устройств:

    21:00

    Опасаясь возгораний, Matsushita тоже отзывает батареи:

    19:39

    Сканер Fujitsu fi-4860C2 – быстрый, удобный, бесшумный:

    19:20

    У оборудования беспроводных сетей есть «отпечатки пальцев»:

    19:09

    Диагностика: System Spec v.2.32:

    19:00

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.8m:

    18:35

    Антивирусы: TrojanHunter v.4.6 Build 928:

    18:10

    Графика: FuturixImager v.5.8:

    17:45

    ENlight LP-791 - barebone и ЖК-монитор в одном флаконе:

    17:44

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 Beta 2:

    17:20

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.214:

    16:55

    UFO завалит прилавки бюджетными «10-Мп»:

    16:48

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (4.9.2006):

    16:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.93:

    16:05

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.66:

    15:40

    HTC Artemis поступит на европейский рынок под видом MDA Compact III:

    15:30

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.6.3.119:

    15:15

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.9.2.104:

    14:50

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.3.4.45:

    14:25

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.27:

    14:00

    Мультимедиа: YamiPod v.0.99.5:

    13:35

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.4 Build 977 RC3:

    13:10

    Новые iPod nano все же будут иметь полностью металлический корпус?:

    12:52

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5061:

    12:45

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre5:

    12:20

    Файловые обменники: BitComet v.0.71:

    11:55

    MRV выпускает решения DWDM для коммутаторов OptiSwitch 9000:

    11:43

    HP iPAQ rx4000 - необычный КПК знакомого семейства:

    11:32

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.05:

    11:30

    Dell XPS 700 CrossFire: так что же внутри?:

    11:15

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (35 неделя 2006 года):

    11:05

    «Доктор Веб»: бесплатные антивирусные сервисы Dr.Web:

    10:40

    Pioneer может, но пока не хочет: комбо-привод HD-DVD/Blu-ray оказался журналистской уткой:

    10:25

    Panda Software: топовая десятка вирусов августа:

    10:15

    Как избавить корпус ПК от вибраций за 5 евро? Ответ Coolink:

    10:00

    Microsoft: Windows Media Player 11 Beta 2:

    09:50

    Неофициальные бета-драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    09:25

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.85.99 для GeForce 6200/7300:

    09:05

    Неофициальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 4x0/5x0:

    08:45

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Plextor:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 сентября):

    08:00

    32-дюймовый 3D-дисплей LG демонстрируется на IFA 2006:

    01:47

    Кулер GIGABYTE 3D Rocket II - продолжение традиций серии Rocket:

    01:46

    A-DATA: модули памяти DDR2 533 Micro-DIMM 1 Гб и DDR2 667 2 Гб FB-DIMM:

    00:39

    Четыре новых серии ноутбуков Hewlett-Packard:

    00:36

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018