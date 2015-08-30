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    30 августа 2015

    Пополнение в линейке системных плат Asus The Ultimate Force: TUF Sabertooth Z170 Mark 1: Плата Asus TUF Sabertooth Z170 Mark 1 имеет все отличительные особенности серии TUF

    20:465

    BOE собирается закупить оборудование 6G для выпуска гибких панелей OLED: BOE Display давно проявляет интерес в выпуску дисплеев AMOLED

    19:565

    По подсчетам TrendForce, в этом году будет отгружено 163 млн планшетов, что соответствует сокращению рынка почти на 15%: По итогам первого полугодия 2015 года лидером среди производителей планшетов остается компания Apple

    19:0223

    На IFA15 Asus представит 3D-карты ROG Matrix GTX 980 Ti и ROG Matrix R9 Fury: Выставка IFA15 отроется в Берлине 2 сентября

    18:504

    В следующем квартале SK Hynix начнет поставки датчиков изображения разрешением 13 Мп: Датчик YACJ3B0C имеет наибольшее разрешение среди всех датчиков изображения производства SK Hynix

    18:411

    Миниатюрное устройство Palette Cube позволяет точно определять цвета: Palette Cube стоит $180

    17:586

    Американские ученые создали подобие микросхемы из бактерий: Практическим применением разработки может стать повышение эффективности установок, вырабатывающих биотопливо

    15:3214

    Intel предлагает возродить внешние видеокарты для ноутбуков, используя интерфейс Thunderbolt 3: Intel и Inventec показали внешние графические решения для ноутбуков

    14:5045

    Благодаря сотрудничеству с 3M, компания AU Optronics предложит своим клиентам телевизионные панели с технологией Quantum Dot: AUO и 3M объявили о сотрудничестве

    13:3010

    Фотогалерея дня: позолоченный смартфон Samsung Galaxy Note5: Процесс позолоты складывается из десятка последовательных шагов

    11:3428

    На выпуск модулей MetaWear С с интерфейсом Bluetooth LE уже собрано в 6,7 раза больше средств, чем намечалось: Сбор средств на выпуск миниатюрных модулей датчиков MetaWear С с интерфейсом Bluetooth LE продлится еще 25 дней

    11:043

    Siri рассказала, когда представят новые смартфоны Apple iPhone: Новые iPhone покажут 9 сентября

    08:0010

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