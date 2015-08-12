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    12 августа 2015

    Смартфон Zenfone Go на платформе MediaTek прописался в каталоге Asus: В Asus Zenfone Go используется SoC MediaTek MT6580

    21:503

    Представлены профессиональные видеокарты Nvidia Quadro M5000 и M4000: Ускорители Nvidia Quadro M5000 и M4000 основаны на GPU GM204

    20:005

    Многие устройства с поддержкой популярного стандарта ZigBee имеют брешь в безопасности : Многие устройства умного дома могут быть небезопасны

    18:004

    SSD Toshiba XG3 и BG1 найдут применение в производительных и компактных ноутбуках: Эти модели соответствуют спецификации NVMe

    17:551

    Qualcomm представила однокристальную платформу Snapdragon 820 и GPU Adreno 530: Представлена платформа Snapdragon 820 и GPU Adreno 530

    17:3018

    Корпоративные SSD Toshiba PX04P развивают скорость потокового чтения до 3250 МБ/с: Цена новвинок не обьявлена, но доступной она явно не будет

    15:555

    Готовящиеся к выпуску смартфоны Google Nexus получат дактилоскопы, фронтальные громкоговорители и разъемы USB Type-C: Стали также известны габариты новых Nexus

    15:304

    Sony рекомендует не устанавливать Windows 10 на ноутбуки Vaio, как минимум, до октября: Причина банальна - отсутствие драйверов

    15:1428

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 позирует на живых фото за день до официальной премьеры: Аппаратная основа Xiaomi Redmi Note 2 — MediaTek MT6795M (Helio X10

    14:59

    Пользователи Android-устройств получили возможность заменить Google Now на Cortana: После выпуска обновления за версий 1.0.0.204 Cortana можно назначать стандартным помощником на Android-устройствах

    13:2711

    Опубликованы характеристики восьми мобильных процессоров Intel Skylake, включая Core i7-6600U: Все CPU оснащены встроенными GPU Intel HD Graphics, мобильные процессоры Skylake с GPU Iris и Iris Pro ожидаются в следующем году

    12:209

    Портативная модель Steam Machine с 5-дюймовым экраном будет доступна по цене $299: Начало продаж Smach Zero запланировано только на четвертый квартал следующего года

    12:128

    Рынок планшетов во втором квартале упал на 11% в годовом выражении: Рынок планшетов продолжает падать

    12:0614

    Apple попросила Samsung и TSMC снизить стоимость платформ A9 для новых смартфонов iPhone: Apple не устроила цена производимых Samsung и TSMC платформ A9

    11:5573

    На выставке IFA 2015 компания Huawei может представить смартфон с дисплеем с поддержкой технологии обратной связи: Новый смартфон Huawei будет поддерживать технологию аналогичную Force Touch у Apple

    11:442

    Мини-ПК MeegoPad T04 с процессором Intel Atom x5-Z8300 оценен в $136: Новинка имеет два варианта окраса: черный и серый

    11:335

    Контроллер Silicon Motion SM2260 рассчитан на SSD с интерфейсом NVMe PCI Express 3.0: Возможно это ускорит появление перспективных SSD с доступной ценой

    10:331

    SoC Qualcomm Snapdargon 808 послужила основой первого смартфона, созданного совместным предприятием Coolpad и Qihoo 360: Первый смартфон QiKU засветился в базе данных AnTuTu

    09:30

    Samsung запатентовала технологию формирования голографических изображений для мобильных устройств: Один из патентов Samsung описывает технологию отображения голографических изображений

    08:1026

    Объем карт памяти Kingston Class 10 UHS-I SDXC достиг 512 ГБ: Kingston представила карты Class 10 UHS-I SDXC объёмом 512 ГБ

    07:453

    Смартфон LG G4 может быть использован правительством США и Агентством национальной безопасности: Смартфон LG G4 получил сертификат NIAP

    07:155

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