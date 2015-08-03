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    3 августа 2015

    За прошедший квартал Fujitsu заработала 8,6 млрд долларов: Fujitsu отчиталась за очередной финансовый квартал

    19:506

    Встраиваемый ПК iBase ASB200-908 предназначен для предприятий, автомобилей и информационных стендов: Основой ПК стали ЦП Intel Core i5-4300U или 4650U

    19:404

    Xiaomi вернула себе первенство на китайском рынке смартфонов: Xiaomi снова лидер китайского рынка смартфонов

    19:2412

    Sony закрывает фирменный онлайн-магазин в США: Sony закрывает фирменный онлайн-магазин в США

    19:1619

    Исследование Android Authority позволяет оценить изменения производительности смартфонов за последние семь лет : Android Authority оценили изменения производительности смартфонов за последние семь лет

    18:3513

    Смартфон HTC Desire 728 оснастили 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон HTC Desire 728 работает под управлением Android 5.1

    18:014

    Microsoft инвестировала в Uber 100 млн долларов: Uber получила от Microsoft 100 млн долларов инвестиций

    17:413

    Индийская модификация смартфона Samsung Galaxy A8 получила более подходящую ей по статусу платформу Exynos 5430: Индийская модификация смартфона Samsung Galaxy A8 основана на SoC Exynos 5430

    15:481

    В базе данных TENAA появился странный смартфон Huawei ATH-AL00 (Обновлено): Смартфон Huawei ATH-AL00, судя по всему, получит необычный модуль камеры

    13:264

    За последний квартал количество вредоносного мобильного ПО увеличилось в три раза: Самой большой угрозой остаются мобильные банковские троянцы, которых стало на 630 штук больше за последние три месяца

    13:1013

    Ещё один смартфон OnePlus должен появиться к рождественским праздникам: Второй смартфон OnePlus в текущем году может оказаться продвинутой версией модели OnePlus 2

    13:01

    Кнопка для активации виртуального помощника Cortana будет предлагаться за $22,99: Это кнопка, которая подключается к устройству на базе Windows 10 по Bluetooth, и используется для активации виртуального помощника Cortana

    12:415

    Nokia официально заявила о продаже сервиса Here компаниям Audi AG, BMW Group и Daimler AG за 2,8 млрд евро: Nokia продаёт Here за 2,8 млрд евро

    12:2017

    Представлен Xperia C5 Ultra — большой «практически безрамочный» смартфон с двумя камерами разрешением 13 Мп: Sony Xperia C5 Ultra оснащен 6-дюймовым дисплеем

    12:2013

    Meizu упразднит линейку MX Pro в пользу аппаратов ультравысокого класса: Meizu готовит смартфон сегмента «ultra high-end»

    12:092

    В конфигурацию десятиядерной однокристальной платформы MediaTek Helio X30 войдёт шесть ядер Cortex-A72: SoC MediaTek Helio X30 получит шесть ядер Cortex-A72 и четыре Cortex-A53

    11:426

    Sony представила защищенный смартфон Xperia M5 с камерами разрешением 13 и 21,5 Мп: Sony Xperia M5 построен на SoC MediaTek Helio X10

    10:596

    Смартфон HTC D828w получит фронтальную 4-мегапиксельную камеру UltraPixel: Смартфон HTC D828w наделят экраном Full HD

    10:004

    Смартфон Lenovo Vibe P1 Pro может получить АКБ ёмкостью почти 5000 мА·ч и сканер отпечатков пальцев: Смартфон Lenovo Vibe P1 Pro оснастят 3 ГБ ОЗУ

    09:307

    Проникновение на рынок шлемов Microsoft HoloLens может растянуться на годы : Первые устройства Microsoft HoloLens найдут своих владельцев в течение года

    09:005

    Samsung будет продвигать технологию Samsung Pay при поддержке MasterCard: Компания Samsung заручилась поддержкой MasterCard в вопросе продвижения в Европе технологии Samsung Pay

    08:304

    Слух: Xiaomi и Huawei вместе работают над продуктом сегмента виртуальной реальности: Xiaomi и Huawei приписывают совместную работу в сегменте виртуальной реальности

    07:455

    Подтвердились данные касательно 3D-карты Radeon R9 370X: Видеокарта Radeon R9 370X будет работать на частотах 1180 МГц для ядра и 5600 МГц для памяти

    07:151

    Sony завершила квартал с операционной прибылью в размере 794 млн долларов: Выпуск датчиков изображения является стратегическим направлением деятельности Sony

    07:007

    Компания Samsung отчиталась за второй квартал 2015 года: В сегменте OLED прибыль уменьшилась

    02:0127

    AMD EHP — серверный гибридный процессор с 32 ядрами Zen, GPU Greenland и памятью HBM2: Процессор AMD EHP должен появиться в 2016-2017 году

    01:1114

    Новый вариант устройства Apple TV будет представлен в сентябре : По предварительным данным, основой Apple TV нового поколения послужит однокристальная система Apple A8

    00:544

    Компания Facebook показала беспилотный летательный аппарат Aquila, который сможет находиться в воздухе 90 дней, обеспечивая доступ в сеть: Размах крыльев Aquila примерно равен 40 м, а масса аппарата составляет 400 кг

    00:4012

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