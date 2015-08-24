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    24 августа 2015

    Micromax Canvas Tab P680 — бюджетный 8-дюймовый планшет: Micromax Canvas Tab P680 построен на SoC MediaTek с четырехъядерным CPU

    23:307

    Экран занимает 90% площади фронтальной панели планшета Hisense Vidaa Mirror: Планшет Hisense Vidaa Mirror начисто лишен камер

    22:4530

    Планшет LG G Pad II 10.1 получил платформу Snapdragon 800: LG обновила планшет позапрошлогодней платформой

    22:125

    Ультрабук Asus Zenbook UX303 оснащен процессором Intel Skylake и GPU Nvidia GeForce 940M: Asus Zenbook UX303UB в конфигурации R4021T оценен в Бельгии почти в 1150 евро

    21:597

    Большой смартфон Huawei Mate S оценен в $600 за версию с 64 ГБ памяти: Huawei Mate S получил дисплей с поддержкой технологии Force Touch

    20:4515

    Полные спецификации камеры Olympus OM-D E-M10 II стали известны накануне анонса: Возможности Olympus OM-D E-M10 II включают цейтраферную съемку

    19:561

    Компании eASIC и ASOCS совместно разрабатывают аппаратные ускорители для виртуальных базовых станций на основе NFV: Специалистами ASOCS разработана архитектура, позволяющая выполнять функции базовой станции в виртуальной машине

    19:054

    Шведский магазин проговорился о цене умных часов Moto 360 второго поколения: Кроме того, стала известна дата начала продаж умных часов Moto 360 второго поколения

    18:324

    Alphabet выделяет команду разработчиков умных контактных линз в отдельную компанию: Alphabet создаёт новую компанию из существующей группы разработчиков и учёных

    18:061

    Intel 5x5 — самый маленький форм-фактор для системных плат со съёмными процессорами: Intel представила форм-фактор Intel 5x5

    17:3214

    Названа предполагаемая дата анонса смартфонов Microsoft Lumia 940 и 940XL: Модели Lumia 940 и 940XL скоро возглавят ассортимент смартфонов Microsoft

    17:194

    Мини-ПК Asus EeeBox E410 основан на процессоре Intel Celeron N3150 (Braswell): Мини-ПК Asus EeeBox E410 весит менее 700 г

    15:394

    Компьютерный корпус In Win 805 из стекла и алюминия оснащен разъемом USB Type-C: Компьютерный корпус In Win 805 будет доступна в трех вариантах, различающихся цветом панели ввода-вывода.

    15:2015

    В следующем месяце Xiaomi начнёт продавать свои смартфоны в 50 странах Африки: Xiaomi выходит на рынок Африки

    15:083

    Смартфон ZTE Axon mini получит 3 ГБ ОЗУ и дисплей AMOLED: Смартфон ZTE Axon mini анонсируют 11 сентября

    14:474

    BlackBerry может выпустить смартфон Passport с ОС Android, если Venice окажется достаточно успешным: Смартфон BlackBerry Passport с ОС Android запечатлён на видео

    13:593

    Компания Next Biometrics представила сверхтонкие дактилоскопические датчики для смартфонов, планшетов и ноутбуков: Для новых датчиков Next Biometrics характерна улучшенная защита от электростатических разрядов

    13:57

    Новый смартфон Nexus разработки Huawei запечатлён на фото: В Сети появились фотографии нового смартфона Huawei Nexus

    13:298

    AUO покажет круглый дисплей AMOLED для носимой электроники, а также дисплеи UHD 4K для смартфонов и нотбуков: Местом показа выбрана выставка Touch Taiwan 2015

    13:251

    GPU 3D-карты Manli GeForce GTX 950 охлаждается одним вентилятором, но работает на повышенной частоте: 3D-карта Manli GeForce GTX 950 оснащена одинарной монтажной планкой

    12:11

    Графические ключи пользователей Android так же предсказуемы, как и банальные пароли: Большинство пользователей применяют графический ключ, состоящий из четырех отрезков, наименее популярными являются ключи из восьми штрихов

    10:4535

    Гарнитура Beyerdynamic DTX 350 m оценена в 49 евро: Покупатель может выбрать один из двух вариантов внешнего оформления Beyerdynamic DTX 350 m

    10:42

    Intel поделилась своим видением мобильного компьютера «2-в-1» ближайшего будущего: В устройстве предполагается наличие двух экранов — обычного и электрофоретического

    10:406

    Foxconn и Sharp снова ведут переговоры об инвестициях: В 2012 году Foxconn и Sharp уже пытались сблизиться

    10:22

    Вслед за ASRock и Asus предложила использовать SATA Express для подключения интерфейсной панели с разъемами USB Type-C: В Asus USB 3.1 UPD PANEL установлена плата расширения, которую можно подключить в

    09:308

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