  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 августа 2015

    Новый смартфон Coolpad Dazen оснащён сканером отпечатков пальцев при цене аппарата $95: Новый смартфон Coolpad Dazen 8298-M02 получит дактилоскоп

    20:241

    Смартфон Gionee Marathon M4, оснащенный АКБ емкостью 5000 мА·ч, оценен в $245: Gionee Marathon M4 получил четырехъядерный CPU частотой 1,3 ГГц, поддерживающий 64-разрядные вычисления

    20:203

    Xilence представила бюджетные процессорные охладители Performance C 402 и Performance C M403: Охладители Xilence Performance C 402 и Performance C M403 оценены в $23 и $31 соответственно

    20:09

    Беззеркальная камера Fujifilm X-T1 IR (infrared) позволяет вести съемку в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом спектрах: Fujifilm X-T1 IR (infrared) оценена в $1700

    19:379

    JOLED вложит 160 млн долларов в научно-исследовательский центр: JOLED выделит на НИОКР и создание нового центра 160 млн долларов

    19:195

    Xiaomi уже приобрела у ARM необходимые для создания собственной платформы лицензии: Собственная платформа Xiaomi выйдет в начале следующего года

    19:053

    За два месяца доля ОС Android Lollipop увеличилась до 18,1%: Доля ОС Android Lollipop растёт неспешно

    18:4327

    За несколько дней в США закончились все смартфоны Moto G третьего поколения в модификации с 2 ГБ ОЗУ: Motorola распродала все смартфоны Moto G третьего поколения в модификации с 2 ГБ ОЗУ

    18:287

    Google создала отдельную компанию Google Auto, которая зарегистрирована, как производитель легковых автомобилей: Google создала собственного автопроизводителя

    18:0618

    13 августа Xiaomi представит оболочку MIUI 7: Оболочка Xiaomi MIUI 7 увидит свет 13 августа

    15:483

    Прототип смартфона Huawei Mate 8 засняли на видео: Прототип смартфона Huawei Mate 8 запечатлели на видео

    15:392

    Toshiba удвоила плотность 48-слойной флэш-памяти 3D NAND (BiCS): Toshiba представила микросхему памяти 3D NAND (BiCS) плотностью 256 Гбит

    14:512

    В первом полугодии доля смартфонов с экранами AMOLED на китайском рынке выросла на 20%: Экраны AMOLED постепенно захватывают китайский рынок смартфонов

    14:342

    Фото новых смартфонов Sony указывает на наличие у них сканеров отпечатков пальцев: Смартфоны Sony Xperia Z5 и Z5 Compact могут получить дактилоскопы

    14:207

    Смартфону Nexus 5 нового поколения приписывают платформу Snapdragon 620: Стали известны параметры новых смартфонов Nexus

    13:467

    Windows 10 уже занимает более 3% рынка операционных систем: С одной стороны, 3% - это не так и много, но, повторяем, после запуска ОС прошло всего несколько дней

    10:49114

    Испытания самолета с самым большим размахом крыльев - Stratolaunch - стартуют в следующем году: Stratolaunch будет использоваться для воздушного запуска ракет со спутниками

    10:3128

    Apple готовит к выпуску обновленные компьютеры iMac: Новое поколения iMac, вероятно, перейдет на процессоры Intel Skylake

    10:2051

    Apple также рассматривает возможность запуска собственного виртуального оператора: Apple запустит виртуального оператора

    10:0017

    Смартфон Samsung Galaxy S4 mini plus — обновлённый «мини-флагман» двухлетней давности с необъяснимой ценой: Смартфон Samsung Galaxy S4 mini plus оценили в 240 евро

    09:3016

    Мониторы Samsung U24E850R, U28E850R и U32E850R с поддержкой AMD FreeSync и разрешением 3840 x 2160 пикселей: Мониторы Samsung U24E850R, U28E850R и U32E850R оцениваются в 700, 825 и 1400 долларов соответственно

    09:005

    Мониторы Philips 227E7QDSB, 237E7QDSB и 257E7QDSB на базе панелей AH-IPS отличаются тонкими рамками: Толщина боковых и верхней рамок мониторов равняется 9 мм

    08:407

    У Apple не вышло остановить рассмотрение дела, касающегося патентного спора со Smartflash, а у Samsung получилось: Дело Apple против Smartflash будет продолжено

    08:4012

    HighPoint реализовала поддержку USB 3.1 в док-станциях RocketStor 3112C и 3122B и карте RocketU 1322A: Док-станции предназначены для подключения накопителей, карта - для реализации двух портов USB 3.1

    08:35

    Компании Xiaomi приписывают намерение выйти на рынок цифровых камер сразу с тремя моделями: Xiaomi может выпустить цифровые камеры C1, C2 и Mi Cam

    08:154

    Специальный фонд, созданный Samsung, будет выплачивать компенсации сотрудникам, у которых диагностировали рак: Samsung будет выплачивать компенсации сотрудникам, которые заболели раком

    07:4010

    Сразу после выхода ОС Windows 10 Mobile обновление получат только 10 моделей смартфонов Lumia: Не все смартфоны с Windows Phone обновятся до Windows 10 Mobile сразу после выхода ОС

    07:158

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018