  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 августа 2015

    Рыночная стоимость HTC меньше объёма наличных средств компании: Из-за нижения капитализации HTC её активы, по сути, ничего не стоят

    20:4113

    Доля китайских производителей на рынке телевизоров OLED за год выросла почти на порядок: LG остаётся единоличным лидером рынка телевизоров OLED

    20:309

    Часы Samsung Gear A будут доступны в трёх различных модификациях: Samsung готовит три версии часов Gear A: Orbis S1 (SM-R720), Orbis S2 (SM-R730) и Orbis Classic (SM-R732)

    20:181

    За первую половину 2015 года TCL реализовала 20,9 млн смартфонов, увеличив продажи на 39%: TCL хочет передать часть заказов на выпуск смартфонов ODM-производителям

    20:08

    Nvidia готовит новую флагманскую мобильную видеокарту, которая по производительности сравняется с парой адаптеров GTX 980M в режиме SLI: Новая мобильная видеокарта Nvidia может получить имя GTX 990M и GTX 980

    19:4012

    В Сети появились изображения смартфона BlackBerry Venice, подтверждающие наличие камеры разрешением 18 Мп: Смартфон BlackBerry Venice будет поддерживать Google Chromecast и BlackBerry Hub

    17:2017

    Xiaomi Redmi 2 Prime — первый смартфон компании, произведённый в Индии: Смартфон Xiaomi Redmi 2 Prime с 2 ГБ ОЗУ оценивается в $110

    16:432

    Корпус Thermaltake Core V1 Snow Edition предназначен для построения ПК на базе системных плат типоразмера Mini-ITX: Thermaltake Core V1 Snow Edition поставляется с предустановленным вентилятором диаметром 200 мм

    14:598

    Смартфон Huawei с необычным выдвигающимся модулем для камер представят 20 августа под именем Honor 7i: Смартфон Huawei Honor 7i появится 20 августа

    14:39

    Планшет Teclast X98 Pro: платформа Atom x5-Z8500, ОЗУ объемом 4 ГБ и ОС Windows 10: Более доступная альтернатива изделиям известных компаний

    14:3316

    TinyDeal продаст 20 смартфонов Doogee F3 на платформе MediaTek MT6753 по $30: ...тогда как стандартная цена смартфона составляет $139,99

    14:278

    Японцы «вскрыли» процессор Intel Core i7-6700K и проверили эффективность родного термоинтерфейса: Кристалл процессора Intel Core i7-6700K меньше, чем у предшественников

    14:2229

    Смартфон Doogee Y100 Plus ценой $126 оснащен экраном диагональ 5,5 дюйма и АКБ емкостью 3000 мА·ч: Doogee Y100 Plus стал более крупной версией смартфона Doogee Y100

    14:104

    На данный момент на рынке существует 24 000 различных моделей устройств с ОС Android: OpenSignal оценили фрагментацию ОС Android

    13:4812

    Snapdragon 412 и Snapdragon 212 — новые платформы Qualcomm, незначительно отличающиеся от предшественников: Qualcomm представила SoC Snapdragon 412 и Snapdragon 212

    13:252

    Умное водительское сиденье реагирует на жесты водителя: В целом процесс напоминает использование сенсорного экрана в мобильных устройствах, только движения являются более утрированными

    13:1211

    Jolla отправила первую партию планшетов разработчикам: Первые планшеты Jolla нашли своих владельцев

    12:44

    Слух: Tesla готовится представить конкурента сервису Uber: Похоже на то, что Tesla планирует запустить собственный сервис по перевозке пассажиров

    12:381

    Google планирует продавать в Индии смартфоны программы Android One по цене менее 50 долларов: Google будет снижать стоимость смартфонов Android One в Индии до 30 долларов

    11:382

    Большая часть системных плат Asus для процессоров Intel Skylake также располагает портами USB Type-C: Asus представила множество системных плат на чипсете Intel Z170

    08:45

    Игровой мини-ПК AMD Project Quantum является лишь концептом и может вовсе не попасть на рынок в виде готового продукта: Выход мини-ПК AMD Project Quantum на рынок пока под большим вопросом

    08:158

    Intel представила первые мобильные процессоры Xeon — Xeon E3-1500M v5: Intel представила мобильные CPU Xeon E3-1500M v5 (Skylake)

    07:4513

    В архитектуре процессоров Intel найдена серьёзная уязвимость, позволяющая получить доступ к ПК: 13 лет Intel выпускала процессоры с серьёзной уязвимостью

    07:1031

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018