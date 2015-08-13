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    13 августа 2015

    Samsung официально представила смартфон Galaxy Note5, но новинка может не поступить в продажу в Европе: Вместо этого Samsung решила сконцентрироваться на рынках стран Азии и США

    22:2535

    Смартфон Samsung Galaxy S6 edge+ представлен официально: Samsung Galaxy S6 edge+ получил аккумуляторную батарею емкостью 3000 мАч и 4 ГБ оперативной памяти

    19:1085

    Сети 3G и LTE запустили в более чем 30 городах и курортах Южного берега Крыма: Для сети третьего поколения скорость доступа превышает 2 Мбит/с, для сети четвертого поколения — 30 Мбит/с

    18:2858

    Ulefone готовит к выпуску смартфон Power с аккумуляторной батареей емкостью 6200 мА·ч: Ulefone Power получит дактилоскопический датчик и ИК-излучатель

    18:152

    HTC сокращает 15% штата из-за низких продаж: Cокращение штата оказалось довольно внушительным, своих рабочих мест лишатся около 2000 сотрудников

    17:4610

    Innodisk предлагает серверные небуферизованные модули памяти DDR4 объемом до 16 ГБ: Новые планки ОЗУ DDR4 удвоили объем в сравнении с ранними предложениями Innodisk

    17:151

    Планшетофон Lenovo Phab Plus построен на SoC Qualcomm Snapdragon 615 и оснащен экраном диагональю 6,8 дюйма: Lenovo Phab Plus стоит в Китае $405

    17:055

    Моноблочный ПК Surface Hub с 84-дюймовым дисплеем задержится на полгода и выйдет в январе 2016: Вряд ли клиенты, которые оформили предварительный заказ, подозревали, что они получат Surface Hub на полгода позже изначально объявленной даты

    14:478

    Плата WiTi: мощный беспроводной роутер и NAS за $60: Сбор средств на выпуск платы WiTi продолжается

    14:3514

    Смартфон Moto X Pure Edition (Moto X Style) появится в американских магазинах 3 сентября: Теперь мы знаем точную дату появления смартфона на территории Северной Америки, где он будет продаваться под названием Moto X Pure Edition

    14:291

    Lenovo сокращает 3200 сотрудников, смартфоны Motorola продаются на треть хуже, чем год назад: Исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing) заявил, что конкуренция стала действительно очень жесткой

    13:3313

    Пользователи премиальных смартфонов LG получат музыкальный сервис с записями в формате 24 бита/192 КГц: Сервис стартует уже в этом месяце в 70 странах мира, включая Россию

    13:0314

    Системные платы Asus ROG Maximus VIII Hero, Maximus VIII Ranger и Maximus VIII Gene основаны на наборе логики Intel Z170: Asus представила платы ROG Maximus VIII Hero, Maximus VIII Ranger и Maximus VIII Gene

    13:00

    Стоечное сетевое хранилище Thecus N8900PRO оснащено тремя портами Gigabit Ethernet: NAS Thecus N8900PRO поддерживает создание массивов RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 и JBOD

    12:35

    Мини-ПК Giada F200 с процессором Intel Celeron N2807 оценивается в $110, но не содержит накопителя: Мини-ПК Giada F200 располагает 2 ГБ ОЗУ

    12:002

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 на базе SoC MediaTek Helio X10 представлен официально, стоимость — от $125: Xiaomi Redmi Note 2 получил ИК-излучатель и камеру с быстрым фазовым автофокусом

    11:5913

    В ближайшее время Intel расширит линейки платформ Atom для мобильных устройств и выпустит микроконтроллеры Quark: Intel выпустит микроконтроллеры, которые будут относиться к семейству Quark

    11:005

    Представлена видеокарта PowerColor Devil Radeon R9 390X с гибридной системой охлаждения: GPU PowerColor Devil Radeon R9 390X работает на частоте 1100 МГц

    10:352

    Учёные взялись за создание ПО, которое поможет навигационным системам NASA упорядочить движение дронов: Учёные хотят упорядочить движение дронов

    10:303

    Elephone готовит к выпуску тонкий смартфон M2: Elephone M2 будет построен на SoC Mediatek MT6753

    10:002

    Поставки панелей OLED за год выросли на 28%: Производители панелей OLED за минувший квартал выручили 3,1 млрд долларов

    10:00

    Samsung представила твердотельные накопители серий PM1633, PM1725 и PM953 на базе флэш-памяти MLC V-NAND: Samsung PM1633 и PM1725 ориентированы на бизнес-среду, а PM953 будут использоваться и в пользовательских продуктах

    09:405

    Монитор Philips 272P4APJKEB может похвастаться 10-разрядным представлением цвета: Монитор Philips 272P4APJKEB оценён в $900

    09:204

    Появилось изображение видеокарты GeForce GTX 950 в исполнении PNY: Появилось первое изображение видеокарты GeForce GTX 950

    08:40

    В серию блоков питания DeepCool DQ ST вошли модели мощностью 750, 650 и 550 Вт: Все модели серии DeepCool DQ ST сертифицированы в рамках 80 PLUS Gold

    08:351

    Всего за три месяца компании LeTV удалось реализовать 1 млн своих смартфонов: LeTV стала самым быстрорастущим производителем смартфонов в Китае

    08:154

    IBM приобретает Merge Healthcare за 1 млрд долларов: За 1 млрд долларов Merge Healthcare переходит под крыло IBM

    07:452

    Шлем виртуальной реальности HTC Vive демонстрирует высокую точность позиционирования контроллеров: Шлем HTC Vive позволит жонглировать виртуальными предметами

    07:155

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