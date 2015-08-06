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    6 августа 2015

    Новый рекорд разгона памяти DDR4 составил 4795 МГц: Сколько часов или дней продержится этот рекорд?

    20:029

    Lite-On представила свои накопители SSD M.2 NVMe PCIe, ориентированные на промышленный сектор: Накопители Lite-On SSD M.2 NVMe PCIe характеризуются производительностью 250 000 IOPS

    19:513

    AU Optronics хочет сконцентрироваться на панелях для дорогих устройств: AU Optronics будет больше внимания уделять продукции верхнего ценового сегмента

    19:381

    Sony передаст заказы на выпуск носимой электроники ODM-производителям: Трекеры активности Sony будут собирать ODM-производители

    19:284

    13 августа Samsung может представить какой-то новый планшет: Samsung рекламирует будущие новинки

    18:4622

    FitBit отчиталась о рекордном квартале. Компания продала 4,5 млн устройств и осталась лидером рынка носимой электроники: Выручка FitBit выросла в 3,5 раза

    18:256

    Смартфон Asus ZenFone Max получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч: Смартфон Asus ZenFone Max наделили платформой Snapdragon 410

    18:0522

    Мини-ПК Tronsmart Ara X5 получил SoC Intel Atom x5-Z8300 и ОС Windows 10 Home: Китайские производители мини-ПК уже взяли на вооружение новые платформы Intel

    18:004

    Энтузиастам удалось разблокировать часть неактивных потоковых процессоров видеокарты AMD Radeon R9 Fury: Программа CUINFO позволяет оценить возможность разблокировки современных видеокарт AMD

    16:574

    Твердотельные накопители Adata Premier SP550 основаны на контроллере Silicon Motion SM2256: Твердотельные накопители Adata Premier SP550 основаны на памяти TLC NAND

    16:341

    Adidas приобретает Runtastic за 220 млн евро: Runtastic перешла под крыло Adidas за 220 млн евро

    16:23

    Everdisplay показала первый в мире 6-дюймовый дисплей AMOLED разрешением 4К: Разработчики предполагают, что подобные экраны будут востребованы в устройствах виртуальной реальности

    16:1523

    Elephone Trunk — первый смартфон производителя на SoC Qualcomm: Elephone Trunk стоит дороже, чем ожидалось

    15:50

    В конце года Intel обновит линейку однокристальных систем Xeon D моделями Xeon D-1521 и D-1541: В ноябре Intel представит SoC Xeon D-1521 и D-1541

    15:48

    ViewSonic XG3401 — игровой монитор с изогнутой панелью IPS и портом USB Type-C: Монитор ViewSonic XG3401 характеризуется разрешением 3440 х 1440 точек

    15:1416

    Чистая прибыль MediaTek в годовом выражении упала почти в два раза: Доходы и прибыль MediaTek оказались значительно хуже, нежели годом ранее

    15:018

    Планшетный компьютер Toshiba Dynabook N40 построен на платформе Intel Atom x5-Z8300 (Cherry Trail): Toshiba Dynabook N40 поступит в продажу в сентябре

    14:402

    Стала известна стоимость планшетофона Sony Xperia C5 Ultra: Sony Xperia C5 Ultra оценен в $425

    13:0611

    Toshiba Dynabook N29 — планшет-трансформер на платформе Intel Bay Trail-T: Toshiba Dynabook N29 оснащен экраном диагональю 8,9 дюйма разрешением Full HD

    12:406

    Toshiba представила флэш-память NAND TSV с рекордным количеством слоев: Представлены микросхемы объемом 256 и 128 ГБ

    12:242

    Caviar представила линейку часов Apple Watсh Epoca, посвященных Петру I, Ленину и Президенту РФ Путину: Линейка Apple Watсh Epoca была создана с мыслями о трех великих эпохах в истории России и соответствующих лидерах

    10:5437

    HyperX выпустила новые комплекты модулей памяти Fury DDR4 для платформы Intel Skylake с функцией автоматического разгона: HyperX Fury DDR4 стала первой линейкой модулей памяти с функцией автоматического разгона для ПК, процессоры которых используют данную микроархитектуру

    10:32

    Появилось новое фото смартфонов Sony Xperia Z5/Z5 Compact: Появилось новое фото смартфонов Sony Xperia Z5/Z5 Compact

    09:308

    Samsung начала поставлять компании Huawei экраны AMOLED: Samsung начнёт поставлять панели AMOLED большему количеству компаний

    09:0014

    Игровой монитор Eizo Foris FS2735 позволяет управлять настройками с мобильного устройства: Игровой монитор Eizo Foris FS2735 основан на панели IPS

    08:407

    Датчик Avago 9800 стал основой игрового манипулятора Asus ROG GX860 Buzzard: Мышь получила настраиваемую подсветку и систему пользовательских профилей

    08:382

    IBM может закупить для своих сотрудников крупнейшую партию компьютеров Apple в истории: IBM может закупить у Apple 200 000 ПК Mac

    08:1567

    Samsung на 30% уменьшит производство памяти DRAM для ПК в пользу аналогичной продукции для смартфонов: Samsung на 30% уменьшит производство памяти DRAM для ПК

    07:401

    Samsung приносит платёжную систему на свои умные телевизоры: Умные телевизоры Samsung обзавелись собственной платёжной системой

    07:156

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