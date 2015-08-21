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    21 августа 2015

    Международная версия смартфона Zuk Z1 с операционной системой Cyanogen OS 12.1 появится на рынке в октябре: Zuk объявляет о партнерстве с Cyanogen

    20:161

    Смартфон BlackBerry с ОС Android и выдвижной клавиатурой стал героем видеоролика: Первый смартфон Blackberry с ОС Android может выйти в текущем месяце

    20:0117

    Серия 3D-карт EVGA GeForce GTX 950 ACX 2.0 объединяет четыре модели: Сильнее всего разогнана модель EVGA GeForce GTX 950 FTW (02G-P4-2958)

    19:38

    Samsung предлагает смартфон Samsung Galaxy S6 Edge на месяц за $1, стараясь переманить пользователей iPhone: Полная компенсация в случае невозврата смартфона составит $720 и $820 за Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 Edge, соответственно

    19:1852

    В процессорном охладителе Phononic HEX 1.0 используется технология «твердотельного охлаждения» SilverCore: Сбор средств на выпуск процессорных охладителей Phononic HEX 1.0 стартовал на сайте Indiegogo

    14:0520

    Серию 3D-карт Gigabyte GeForce GTX 950 образовали модели GV-N950WF2OC-2GD и GV-N950OC-2GD с заводским разгоном: 3D-карта Gigabyte GV-N950WF2OC-2GD оснащена системой охлаждения WindForce 2X с двумя вентиляторами

    13:231

    На плате Giada MG-5200SL типоразмера thin mini-ITX установлен процессор Intel Core i5-5200U и графический процессор Nvidia GT730: Ориентировочная цена платы Giada MG-5200SL — $457

    12:3021

    Вентиляторы 3D-карты Palit GeForce GTX 950 StormX Dual работают только при температуре GPU 60°С и более : В состав системы охлаждения Palit GeForce GTX 950 StormX Dual входят вентиляторы Smart Fan типоразмера 90 мм

    12:103

    Умные часы LG с экраном размером 1,77 дюйма и поддержкой CDMA замечены в базе данных FCC : Новые умные часы LG оборудованы модемом с поддержкой CDMA

    11:572

    Silicon Power A85 и A85M: внешние жесткие диски со степенью защиты IP68: Накопители Silicon Power Armor A85 и A85M защищены от ударов, пыли и влаги

    11:251

    Охладитель SilentiumPC Fortis 3 HE1425 высотой 158 мм рассчитан на процессоры с TDP до 220 Вт: Конструкция процессорного охладителя SilentiumPC Fortis 3 HE1425 включает пять тепловых трубок

    11:231

    Процессоры Intel Skylake могут выводить картинку на три монитора в разрешении 4K при 60 Гц: Новые процессоры будут отличаться улучшенным интегрированным графическим чипом Iris Pro

    10:5713

    Intel помогает ученым более эффективно бороться с раком при помощи облачных технологий: Уже в первом квартале следующего года компания будет запущена первая версия соответствующего сервиса

    10:285

    3D-карта Gainward GeForce GTX 950 отличается от референсного образца, но работает на тех же частотах: Представлена 3D-карта Gainward GeForce GTX 950

    09:543

    Система активного шумоподавления беспроводных наушников Samsung Level On Wireless Pro включает четыре микрофона: Наушники Samsung Level On Wireless Pro оснащены интерфейсом Bluetooth 4.1

    09:3727

    Одноплатный ПК ADI MinnowBoard Turbot построен на платформе Intel Atom E3826: Плата MinnowBoard Turbot исправляет недочеты предыдущей версии

    08:085

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