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    18 августа 2015

    Intel и Micron рассказали о новой энергонезависимой памяти, которая в 1000 раз быстрее NAND: Накопители на основе новой технологии 3D XPoint получили название Optane

    23:4235

    На конференции IDF 2015 был показан планшетофон Project Tango с 3D-камерой RealSense: Продемонстрированный набор для разработчиков выглядит как шестидюймовый планшетофон с обилием камер на задней панели

    22:033

    Intel и Fossil показали умные часы, похожие на Moto 360: Компания Intel совместно с Fossil показала на конференции разработчиков IDF 2015 новые смарт-часы

    21:466

    Intel начала поставки модуля Intel Curie для носимых устройств: Для ряда OEM- и ODM-производителей модуль станет доступен в конце текущего календарного года

    21:2413

    Процессорный охладитель DeepCool GamerStorm Lucifer K2 весит чуть больше килограмма: Конструкция DeepCool GamerStorm Lucifer K2 включает медное теплоотводящее основание

    21:0429

    Объем жестких дисков WD Black достиг 6 ТБ: Накопители WD Black оснащены 128 МБ кэш-памяти и интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    20:4222

    Человекоподобный робот Atlas выбрался за стены лабораторий: Atlas получил возможность пробраться по пересеченной местности и даже совершить пробежку по лесу

    20:4122

    Появились предварительные сведения о производительности SoC LG Nuclun 2: SoC LG Nuclun 2 придется соперничать с SoC Samsung Exynos 7420

    20:169

    Обновленное приложение Square Cash позволяет быстро переводить деньги через Apple Watch: Новая версия получила поддержку умных часов Apple Watch

    18:01

    Следующие умные часы Motorola будут предложены двух размеров: В документах, поданных в Anatel компанией Motorola, обнаружилось упоминание устройств с индексами 360S и 360L

    16:281

    Компьютерный корпус DeepCool Landking V2 оснащен доком для накопителей с интерфейсом SATA: От исходной модели корпус DeepCool Landking V2 меньшим числом вентиляторов и увеличенным окном в боковой панели

    13:506

    Модули памяти Team Group Xtreem DDR4-3466 и DDR4-3600 предложены в наборах 2 х 8 ГБ: Модули памяти Team Group Xtreem DDR4-3466 и DDR4-3600 рассчитаны на напряжение питания 1,35 В

    13:301

    Блоки питания SilverStone Gemini GM400-S, GM500-G и GM600-G имеют избыточную конфигурацию 1+1: Рекомендуемая цена SilverStone Gemini GM400-S примерно равна $549, GM500-G — $593, GM600-G — $637

    12:4911

    Опубликованы характеристики смартфона Microsoft Juggernaut Alpha (Surface Phone): Microsoft Juggernaut Alpha, предположительно, будет построен на SoC Intel Atom x3

    12:1538

    Выпуск модульного смартфона Project Ara отложен: Модульный смартфон Project Ara выйдет не раньше 2016 года

    11:4417

    Смартфон Oukitel U6, оснащенный двумя экранами, вдвое дешевле Yotaphone 2: Oukitel U6 базируется на SoC MediaTek MT6735M

    10:3514

    Xiaomi продала 800 000 смартфонов Redmi Note 2 за 12 часов: Xiaomi Redmi Note 2 имеет все шансы затмить успех предшественника

    09:457

    Google подтвердила, что новая версия Android будет называться Marshmallow: Запуск Android 6.0 Marshmallow ожидается этой осенью

    08:5161

    Rambus выпускает чипсет для серверной памяти: Поставки ознакомительных образцов Rambus RB26 уже начались

    08:3310

    Механическая клавиатура iBuyPower MEK ориентирована на любителей игр: Клавиатура iBuyPower MEK корректно обрабатывает одновременное нажатие до 21 клавиши

    08:123

    Воздушно-жидкостная система охлаждения Arctic Accelero Hybrid III-140 предназначена для видеокарт: Система охлаждения Arctic Accelero Hybrid III-140 оценена в 120 евро

    08:081

    Продажи мобильных ПК в этом году останутся на прошлогоднем уровне, несмотря на выход новой версии Windows: В сегменте хромбуков ожидается рост на 35%

    07:454

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