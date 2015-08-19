  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 августа 2015

    G.Skill показала в работе наборы модулей памяти DDR4-4133 и DDR4-4266: Для демонстрации возможностей модули DDR4-4266 были установлены системную плату ASRock Z170 OC Formula

    22:01

    Новая линейка флэш-накопителей Samsung с интерфейсом USB 3.0 включает модель с двумя разъемами: В новую линейку флэш-накопителей Samsung с интерфейсом USB 3.0 вошли модели трех видов с металлическими корпусами

    20:561

    Накопители с черепичной магнитной записью позволили довести объем стойки NAS Spectra Logic Spectra Verde DPE до 7,4 ПБ: Удельная стоимость хранения данных в NAS Spectra Logic Spectra Verde DPE составляет 9 центов за 1 ГБ

    20:325

    Характеристики и первые фото смартфона Ulefone Paris: Цена смартфона Ulefone Paris станет известна на следующей неделе

    18:153

    В корпусе Lian Li PC-Q17 блок питания устанавливается рядом с накопителями и передней панелью: Корпус Lian Li PC-Q17 изготовлен из алюминия

    17:104

    Слухи: новый флагманский смартфон HTC получит 6-дюймовый дисплей и SoC Qualcomm Snapdragon 820: Выпуск устройства ожидается в конце октября

    16:4517

    В Samsung исследовали возможность предоставления доступа в интернет с помощью 4600 спутников: Предполагается, что каждый спутник будет иметь пропускную способность более 1 ТБ/с

    14:5330

    Опубликованы изображения планшетного компьютера Lenovo Yoga Tablet 3: Lenovo Yoga Tablet 3, скорее всего, будет существовать в нескольких версиях

    12:257

    Intel выложила в свободный доступ исходники системы ACAT, которую использует профессор Стивен Хокинг для общения с миром: Разработчики смогут настроить систему и использовать самые разные устройства ввода информации

    12:157

    Решение Parallels Desktop 11 для Mac позволяет использовать Cortana: Также забавным является тот факт, что на Mac все еще нет Siri - персонального помощника для iOS

    11:5219

    Lattice Semiconductor пополняет ассортимент решений с поддержкой USB Type-C тремя контроллерами портов : Представлены контроллеры Lattice Semiconductor SiI7012, SiI7013 и SiI7014

    11:11

    Жесткий диск WD Red Pro объемом 6 ТБ оценен производителем в $299: Продажи накопителей WD Red Pro объемом 5 ТБ (WD5001FFWX) и 6 TБ (WD6001FFWX) уже начались

    09:449

    Infinix Hot 2 — первый африканский смартфон на платформе Android One: Смартфон Infinix Hot 2 оценен в $87

    09:1510

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 подвергся разборке: Судя по всему, процесс разборки Xiaomi Redmi Note 2 не сопровождается никакими сложностями

    08:3511

    Платформа Huawei Kirin 950 показала впечатляющие результаты в тестовом пакете GeekBench: Прогрессивные ядра ЦП и GPU дают соответсвующий результат

    08:0925

    Gionee готовит к выпуску смартфон GN9007 толщиной 6 мм: Gionee GN9007 может оказаться моделью Elife S7 mini

    08:01

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018