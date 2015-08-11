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    11 августа 2015

    Смартфону Xiaomi Redmi Note 2 приписывают аккумулятор ёмкостью 3600 мА·ч: Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 получит 2 ГБ ОЗУ

    20:301

    Samsung приступила к массовому производству микросхем флэш-памяти 3D V-NAND плотностью 256 Гбит: Samsung приступила к массовому производству микросхем флэш-памяти 3D V-NAND плотностью 256 Гбит

    17:5016

    Lenovo представила мобильные рабочие станции ThinkPad P50 и P70, основанные на новых процессорах Intel Xeon E3-1500M v5 (Skylake): Мобильные ПК Lenovo ThinkPad P50 и P70 оценили в 1600 и 2000 долларов соответственно

    17:3811

    Microsoft представила ОС Windows 10 IoT Core для мини-ПК Raspberry Pi 2 и MinnowBoard Max: Вышла окончательная версия ОС Windows 10 IoT Core

    17:1317

    Видеорегистратор Transcend DrivePro 520 с двумя камерами записывает все, что происходит снаружи и внутри машины: Камера, направленная внутрь салона, оснащена системой инфракрасной подсветки для качественной записи в ночное время

    14:2814

    Nokia ищет инженеров и разработчиков для работы над своим новым смартфоном: Nokia пополняет штат для разработки новых смартфонов

    14:2545

    Смартфон Panasonic Eluga Icon — конкурент новому Moto G со своими преимуществами и недостатками: Смартфон Panasonic Eluga Icon оценили в $170

    14:02

    Новые программные решения Plextor, которые повысят функциональность твердотельных накопителей, выйдут в августе : Технология защиты данных PlexVault позволит создавать защищенную область на SSD, недоступную для менеджера устройств, файлового браузера или менеджера дисков

    13:554

    Windows RT получит незначительное обновление в сентябре: Windows RT получит новое меню Пуск

    13:5312

    Флэш-накопители Silicon Power Mobile C80 оснащены разъёмами USB 3.0 Type-A и Type-C: Накопители Silicon Power Mobile C80 заключены в металлический корпус

    13:332

    Камера виртуальной реальности Overview One, которую планируют отправить на МКС, поможет вам стать космонавтом, не вставая с дивана: За 75 долларов предлагают оформить подписку на три месяца, в течение которых вы сможете в любое время смотреть на Землю через 12 линз камеры Overview One

    13:241

    Представлен графический API Vulkan для ОС Android: API Vulkan будет работать и на ОС Android

    13:2111

    Япония вернулась к использованию атомной энергии спустя четыре года после трагедии на АЭС «Фукусима-1»: Власти серьезно подошли к вопросу обеспечения безопасности, построив вокруг электростанции «Сэндай» новые высокие стены

    13:0520

    Смартфон Zuk Z1, созданный подразделением Lenovo, оценен в $284 (обновлено): Zuk Z1 построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 801

    12:309

    Google прекратила своё существование в привычном всем виде и превратилась в дочернюю компанию холдинга Alphabet: Основатели Google создали компанию Alphabet и сделали поискового гиганта её дочерним предприятием

    11:5325

    Основные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 5 перечислены на его коробке: Перед объективом фотоаппарата засветилась версия Samsung Galaxy Note 5 с 32 ГБ флэш-памяти

    09:507

    Новые портативные колонки Ecoxgear не боятся воды, падений, и могут похвастаться дополнительными возможностями: Ecoxgear представила устройства EcoCharge, Sol Jam, EcoCarbon и Pebble Powerbank

    08:502

    Intel и Samsung продолжают возглавлять рейтинг крупнейших производителей полупроводниковой продукции: AMD выбыла из двадцатки крупнейших чипмейкеров, но вернётся туда после окончания сделок между Avago/Broadcom и NXP/Freescale

    08:1524

    На постройку новых объектов в Индии Foxconn выделит 5 млрд долларов в течение ближайших пяти лет: Foxconn вложит в постройку новых объектов в Индии 5 млрд долларов

    07:452

    MSI может готовить флагманскую карту Lightning GeForce GTX 980 Ti: Карта будет существенно разогнана еще до попадания в руки пользователя

    07:35

    Panasonic начала массовое производство новых изогнутых емкостных сенсорных панелей для автомобильного рынка : Новые сенсорные панели Panasonic для автопроизводителей поддерживают работу в перчатках

    07:153

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