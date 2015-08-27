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    27 августа 2015

    Одноплатный ПК Orange Pi PC предлагается всего за $15: И является еще одним опровержением мифа о "бесплатной доставке"

    20:5211

    Объектив Canon EF 35mm F/1.4L II USM с элементом BR стоит $1799: Использование элемента BR позволило скорректировать в объективе Canon EF 35mm F/1.4L II USM хроматические аберрации

    19:4029

    Смартфон Archos Diamond S оснащен восьмиядерным процессором и камерой разрешением 16 Мп: Archos Diamond S оценен в 230 евро

    18:301

    Специалистами Canon создан оптический элемент для объективов, позволяющий улучшить коррекцию хроматических аберраций: Секрет BR — в наличии между двумя стеклянными линзами вставки из органического материала

    18:0018

    Intel инвестировала $60 млн в компанию Yuneec, которая занимается дронами: По мнению Брайана Кржанича, Intel вместе с Yuneec смогут создавать дроны, которые действительно изменят мир

    17:545

    В 2015 году поставки ПК сократятся на 8,7%, а стабилизируется рынок не раньше 2017 года: Аналитики перестали видеть в популярности мобильных устройств единственного виновника сокращения рынка ПК

    17:408

    Беззеркальная камера Canon EOS M3 со сменными объективами адресована энтузиастам фотографии: Цена Canon EOS M3 — $680

    17:2911

    Смартфон Archos 50 Cesium работает под управлением Windows 10 Mobile: Archos 50 Cesium является братом-близнецом модели 50e Helium, работающей под управлением ОС Android 5.1

    16:593

    AMD Radeon R9 Nano — самая быстрая 3D-карта для систем типоразмера mini-ITX: AMD переопределяет представление о компактных игровых ПК

    16:0514

    За месяц с момента выхода ОС Microsoft Windows 10 установлена на 75 млн компьютеров: 100 млн копий Microsoft Windows 8 было продано за шесть месяцев

    14:5857

    Игровые гарнитуры Logitech G633 Artemis Spectrum и Logitech G933 Artemis Spectrum оснащены «кнопками G»: Игровые гарнитуры Logitech G633 Artemis Spectrum и Logitech G933 Artemis Spectrum поддерживают технологии объемного звука Dolby и DTS

    14:246

    Разборка позволила понять, что происходит, если вставить перо в смартфон Samsung Galaxy Note5 задом наперед: Категорически не рекомендуется вставлять перо в слот Samsung Galaxy Note5 неправильным концом

    13:2530

    Рынок планшетов в этом году сократится на 8%, уверены эксперты IDC: В сегменте устройств «2-в-1» ожидается стремительный рост

    12:238

    На выставке IFA 2015 будет представлена механическая клавиатура Rapoo V800S и мышь Rapoo V910: Цены и сроки начала продаж новинок Rapoo обещает назвать 4 сентября

    11:58

    Бывший президент PepsiCo и Apple представил Android-смартфоны Obi Worldphone SF1 и Obi Worldphone SJ1.5: Первыми смартфонам нового стартапа стали Obi Worldphone SF1 и Obi Worldphone SJ1.5, которые предлагаются по цене $199 и $129 соответственно

    11:3614

    Анонсирован ноутбук-трансформер Archos Flip — аналог Lenovo Yoga: Archos Flip построен на платформе Intel Cherry Trail и оценен в 249 евро

    11:253

    Адаптер Addonics AD4ES6GPX4 добавляет в конфигурацию компьютера четыре порта eSATA 6 Гбит/с: Каждый накопитель, подключенный к Addonics AD4ES6GPX4, виден в системе независимо

    11:153

    Полицейские Северной Дакоты получили разрешение на использование дронов с нелетальным оружием: Правоохранительным органам Северной Дакоты запретили использовать на дронах только смертоносное оружие, однако позволили применять нелетальное оружие

    10:5818

    Клавиатура для планшетов LG Rolly Keyboard отличается жесткой конструкцией и необычной формой в неиспользуемом состоянии: Четыре ряда кнопок, выполненных из пластика, сматываются в рулон, который по форме является прямоугольным параллелепипедом с квадратным основанием

    10:297

    Опубликованы официальные изображения смартфонов Microsoft Cityman и Talkman: Microsoft Cityman запечатлен подключенным к стыковочной станции Munchkin

    10:2517

    Планшет Microsoft Surface Pro 4 будет выпущен в двух разновидностях, различающихся размером экрана: Amazon тоже готовит к выпуску планшет с 12-дюймовым экраном

    10:1820

    Опубликованы характеристики смартфонов Samsung Galaxy Mega On и Galaxy Grand On: Samsung Galaxy Mega On приписывают SoC Qualcomm Snapdragon 410, Galaxy Grand On — SoC Exynos 3475

    09:551

    Процессор Intel Skylake установлен в трансформируемом ноутбуке HP Pavilion x360 11-k137TU: Новинка относится к массовой линейке ноутбуков HP, но обладает интересными особенностями

    08:181

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