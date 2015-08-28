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    28 августа 2015

    Verizon первым выпустит телефон в форм-факторе «раскладушка» с системой Firefox OS: В ближайшее время на рынке появятся обычные телефоны с Firefox OS

    22:054

    Игровые мини-ПК Alienware R51 получили процессоры Intel Skylake, но не могут похвастаться топовыми видеокартами: Dell обновила мини-ПК Alienware R51

    20:193

    Бюджетный смартфон Doogee Y100X эксплуатирует тему «безрамочного» дизайна: Смартфон Doogee Y100X получит старую платформу

    19:423

    Barnes & Noble готовит два новых устройства, одно из которых — шестидюймовая электронная книга: Barnes & Noble выпустит два новых устройства Nook

    19:018

    Стали известны параметры процессоров Intel Core M поколения Skylake: Процессоры Intel Core M Skylake погут получить менее производительные GPU

    18:387

    Samsung устанавливает на улицах Индии солнечные зарядные станции для мобильной техники: На улицах индийского города Бангалор появились солнечные зарядные станции Samsung

    17:5715

    По данным IDC, Apple за прошлый квартал удалось продать лишь 3,6 млн умных часов Watch: Xiaomi догоняет Apple на рынке носимой электроники

    17:3120

    Новый флагманский смартфон Sony получит 23-мегапиксельную камеру : Появились официальные изображения смартфона Sony Xperia Z5

    17:157

    Для своего гибридного планшета Spectre X2 компания HP взяла на вооружение процессоры Intel Core M поколения Skylake: Гибридный планшет HP Spectre X2 получит новые процессоры Intel

    17:042

    Специалисты PC World разобрали ПК AMD Project Quantum и не нашли там двухпроцессорной видеокарты AMD Fury X2: Фотогалерея дня: разборка ПК AMD Project Quantum

    16:499

    UMi готовит смартфон eMax Mini на базе восьмиядерной однокристальной платформы Qualcomm: В UMi eMax Mini, скорее всего, будет использоваться SoC Qualcomm Snapdragon 615

    16:132

    iiyama Prolite B2783QSU-B1 — первый монитор производителя с поддержкой технологии AMD FreeSync: iiyama Prolite B2783QSU-B1 адресуется и геймерам, и офисным работникам

    15:504

    LG представила металлическую версию смартфона G4: В Индии появилась металлическая модификация смартфона LG G4

    14:393

    Новое фото умных часов Moto 360S позволяет сравнить габариты меньшей версии устройства с текущей моделью компании: Часы Moto 360S запечатлены на фото рядом с моделью Moto 360

    14:086

    Xiaomi готовит сразу две однокристальные платформы собственной разработки: Вторая SoC Xiaomi получит восемь процессорных ядер

    13:045

    Lenovo намерена полностью перевести подразделение Mobile Business Group под крыло Motorola: Lenovo полностью передаст бизнес по производству смартфонов под управление Motorola

    12:525

    Появились первые сведения о 14-нанометровой однокристальной системе Samsung Exynos 7430 Hero: В состав SoC Samsung Exynos 7430 Hero войдет четырехъядерный процессор собственной разработки Samsung

    12:3723

    Точка доступа Trendnet TEW-821DAP работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц: Точка доступа Trendnet TEW-821DAP поддерживает технологию Gigabit PoE

    12:101

    Использование дисплея с оксидными тонкопленочными транзисторами позволит уменьшить толщину планшета Apple iPad Pro: Основным производителем панелей Oxide TFT является Sharp

    11:3928

    Ассортимент Cypress пополнили однокристальные решения с поддержкой Bluetooth Low Energy: Однокристальная система PSoC 4 BLE и однокристальный радиочастотный модуль PRoC BLE рассчитаны на работу в промышленном диапазоне температур

    10:552

    Coolpad готовит смартфон Tiptop 2 на восьмиядерной платформе MediaTek Helio X10: Coolpad Tiptop 2 идет на смену модели Tiptop Pro

    10:55

    Lenovo Vibe P1 — смартфон в металлическом корпусе с восьмиядерным CPU и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч: Lenovo Vibe P1 оценен в $310

    09:509

    3D-карта MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning оснащена 15-фазной подсистемой питания: О цене 3D-карты MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning данных пока нет

    09:422

    Продажи смартфона Turing Phone стартуют в декабре по цене от $870 до $1299: Все модели будут роднить инновационная технология защиты данных и корпус из сверхпрочного сплава, именуемого liquidmorphium

    08:3023

    Смартфон Smartisan U1 с поддержкой NFC и экраном разрешения Full HD оценен в $140: Смартфон Smartisan U1 пока что будет продаваться только в Китае

    08:283

    Подразделение Amazon Lab126, ответственное за различные устройства компании, работает над кухонным компьютером Kabinet: Amazon сокращает штат Lab126

    08:203

    Китайский производитель AUO показал концепт смартфона, оснащенного датчиками изгиба для управления приложениями : Смартфон оснащен дисплеем AMOLED диагональю 5" с разрешением 1280 х 720 точек, который практически невозможно разбить

    08:1017

    24 августа 2015 года в Facebook было зафиксировано более одного млрд пользователей: В понедельник каждый седьмой житель планеты использовал Facebook для связи с друзьями и членами семьи

    07:5220

    Dell обновила игровые ноутбуки Alienware 13, Alienware 15 и Alienware 17, оснастив их портами USB Type-C и Thunderbolt 3: Ноутбуки Alienware 15 и Alienware 17 не получили процессоров Intel Broadwell

    07:504

    Шлем виртуальной реальности HTC Vive будет доступен ограниченным тиражом в этом году: Вы должны быть готовы к тому, что приобрести HTC Vive в этом году у вас не удастся

    07:363

    В IDC подсчитали, что продажи потребительского оборудования беспроводных локальных сетей за год сократились почти на 13%: В корпоративном сегменте WLAN отмечен рост на 1,4%

    07:305

    Смартфон Motorola Droid Maxx 2 может оказаться переименованной версией модели Moto X Play: Смартфон Motorola Droid Maxx 2 не будет являться новой моделью

    07:155

    Планшет Archos Diamond Tab с поддержкой 4G LTE выйдет в октябре: Это первый планшет в линейке Diamond, который отличается работой в сетях 4G LTE и двухдиапазонным модулем Wi-Fi

    06:451

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