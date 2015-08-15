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    15 августа 2015

    Фотогалерея дня: прототип смартфона Zuk, оснащённый прозрачным дисплеем: Zuk показала прототип смартфона с прозрачным экраном

    18:3818

    Алюминиевый корпус Raijintek Styx будет представлен в шести расцветках: Корпус Raijintek Styx поддерживает системные платы Micro ATX

    15:479

    Представлен смартфон UMi Hammer S, оснащенный дактилоскопическим датчиком и портом USB Type-C: UMi Hammer S оценен в $150, но на сайте производителя можно выиграть скидочный купон

    15:302

    Samsung G9198 — флагманский смартфон-раскладушка на платформе Qualcomm Snapdragon 808: Samsung G9198 по части камер не уступает другим флагманам — Galaxy S6 Edge+ и Galaxy Note5

    12:5021

    Опубликованы характеристики нового большого смартфона Huawei: Устройство построено на SoC Kirin 935

    10:30

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 не появится на рынке Индии. По крайней мере, в нынешнем его варианте: Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 попадает в Индии под прошлогодний запрет

    09:001

    Гарнитуры виртуальной реальности Samsung Gear VR для новых смартфонов компании появятся в ближайшее время: Новые шлемы виртуальной реальности Samsung покажет уже совсем скоро

    08:1525

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