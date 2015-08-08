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    8 августа 2015

    Системные платы EVGA Z170 Stinger, Z170 FTW и Z170 Classified 4-Way стоят $200, $220 и $400 соответственно: EVGA представила платы Z170 Stinger, Z170 FTW и Z170 Classified 4-Way

    17:3214

    Qualcomm приобретает Ikanos Communications за 47 млн долларов: Ikanos Communications стала частью Qualcomm

    17:01

    Системные платы ASRock Z170 Extreme7+, Fatal1ty Z170 Gaming K6+ и Z170 OC Formula оснащены портами USB 3.1 Type-C: ASRock представила платы Z170 Extreme7+, Fatal1ty Z170 Gaming K6+ и Z170 OC Formula

    15:352

    Polar готовит свой первый трекер активности, оснащённый оптическим датчиком ЧСС: Новый фитнес-трекер Polar получит датчик ЧСС

    14:565

    На мировом рынке ПК лидируют Lenovo и Apple: Lenovo заняла 15% мирового рынка ПК

    13:5187

    Смартфон Karbonn Titanium Mach Five: 2 ГБ оперативной памяти, ОС Android 5.0 и цена $95: Смартфон Karbonn Titanium Mach Five получил пятидйюмовый экран

    13:184

    Изображение дня: чехол с физической клавиатурой для смартфона Samsung Galaxy S6 Edge Plus: Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge Plus получит чехол с клавиатурой

    09:1032

    Samsung инвестирует дополнительные 3 млрд долларов в производство дисплеев: Samsung расширяет производственные мощности во Вьетнаме

    08:30

    Google, Samsung и LG отныне будут ежемесячно выпускать обновления систем безопасности для мобильных устройств: Компании начинают практиковать ежемесячные обновления безопасности Android

    08:0019

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