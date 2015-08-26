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    26 августа 2015

    Доступный корпус Reeven Notos поддерживает видеокарты длиной до 360 мм: Производитель пока не сообщил цену новинки

    21:024

    Уже в этом году на дороги США выйдут первые автономные грузовики: Автономный автомобиль-«уловитель» движется по точкам навигационной привязки или следуя за ведущей машиной

    17:0514

    Вице-президент Samsung опубликовал реальное фото умных часов Samsung Gear S2: Стоит признать, что на фотографии часы Samsung Gear S2 выглядят не менее интересно, чем на промо-материалах

    14:4741

    В 2015 году рынок смартфонов вырастет всего на 10,4%, что гораздо ниже показателя 2014 года, равного 27,5%: Рост рынка смартфонов замедляется

    13:397

    Жидкостная система охлаждения ID-Cooling FrostFlow 240L подходит для процессоров с TDP до 200 Вт: Жидкостная система охлаждения ID-Cooling FrostFlow 240L совместима с процессорами Intel и AMD

    13:1011

    Проигнорировав предупреждение производителя, можно поломать механизм обнаружения пера в слоте смартфона Samsung Note5: Наличие предупреждения означает, что в Samsung были осведомлены о проблеме

    12:2555

    Корпус NZXT S340 – Designed by Razer оценен в $100: Корпус NZXT S340 – Designed by Razer имеет окно в боковой панели

    11:406

    Решение VMware Fusion 8 является альтернативой Parallels Desktop 11 для Mac: На этой неделе конкурент Parallels компания VMware выпустила очередное обновление своего решения VMware Fusion 8, которое также отличается полной поддержкой Windows 10, включая Cortana

    10:565

    По подсчетам IDC, продажи серверов за год выросли на 6,1%: Аналитики IDC подготовили отчет по рынку серверов за второй квартал 2015 года

    10:50

    Графический процессор 3D-карты AMD Radeon R9 Nano по конфигурации не отличается от графического процессора AMD Radeon R9 Fury X: Графический процессор 3D-карты AMD Radeon R9 Nano работает на частоте до 1000 МГц

    10:263

    В Toshiba рассчитывают на появление SSD объемом 128 ТБ уже в 2018 году: Скоро емкость твердотельных накопителей станет намного больше, чем емкость HDD

    10:019

    Intel и BlueData объявили о стратегическом сотрудничестве в области «больших данных»: Intel Capital инвестирует в BlueData дополнительные средства

    09:49

    Представлена камера Olympus OM-D E-M10 Mark II: Камера Olympus OM-D E-M10 Mark II должна появиться в продаже в начале сентября по цене $650

    09:3042

    Медиаплеер Popcorn Hour A-500 Pro с качественным аналоговым звуком проспонсирован на Kickstarter: Разработчики просят немалую цену за качественный ЦАП

    08:089

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