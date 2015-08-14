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    14 августа 2015

    Платёжная система Samsung Pay заработает в США уже 28 сентября, но пока лишь в тестовом режиме: Бета-тест платёжной системы Samsung Pay в США начнётся 28 сентября

    17:1830

    Samsung рассекретила внешность умных часов Gear S2, ранее известных под именами Orbis и Gear A: Часы Samsung Gear S2 выглядят достаточно необычно для компании

    17:0519

    Samsung представила SSD PM1633a объёмом почти 16 ТБ: Ёмкость SSD Samsung PM1633a превышает 15 ТБ

    16:3942

    Умный ошейник для собаки Buddy фиксирует температуру, активность, местоположение и не только: Buddy объединил в себе функциональность сразу нескольких устройств

    16:297

    Илон Маск покупает акции своей компании Tesla, которая терпит убытки: Полученные от продажи средства будут инвестированы в постройку Tesla Gigafactory, а также помогут довести до финального состояния электромобиль Model 3

    15:5263

    Чехол-клавиатура Samsung Keyboard Cover оценён в $80: Чехол-клавиатура Samsung Keyboard Cover будет доступен и для моделей Galaxy S6 и S6 Edge

    15:3427

    В Сети появились первые изображения смартфона Xperia Z5 Plus:

    15:283

    У Google, возможно, изменились планы касательно проекта Project Ara: Проект Project Ara может несколько изменить курс движения

    15:0016

    Google тестирует дроны проекта Project Wing вопреки запрету FAA: Google получила уникальное право тестировать дроны благодаря сделке с NASA

    14:421

    Xiaomi представила крошечный роутер Mi Wi-Fi nano с хорошей функциональностью, который оценен всего в $12: Mi Wi-Fi nano легко умещается на ладони, по габаритам роутер всего лишь вдвое больше обычной визитки

    14:2129

    Гибрид электрического скутера и самоката Skujou Cruise не смог достигнуть цели на Kickstarter: Но от этого концепт не стал менее интересным

    13:507

    Пилоты самолетов все чаще жалуются на дронов: Это может служить реальной угрозой для пассажиров, а также людей на земле

    13:1719

    Смартфон OnePlus 2 заработал у iFixit больше баллов, чем его предшественник: Смартфон OnePlus 2 заработал у iFixit семь баллов

    12:40

    Производитель относит Dell Chromebook 13 к мобильным компьютерам премиум-класса: Стоимость Dell Chromebook 13 варьируется в пределах $400-$900

    11:0524

    Процессор VIA Eden X4 использован в промышленном ПК VIA Amos-3005: Процессор, чипсет и GPU компьютера Amos-3005 разработаны компанией VIA

    08:3511

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