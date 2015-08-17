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    17 августа 2015

    Смартфон Apple iPhone 6S протестировали в приложении GeekBench: Смартфон Apple iPhone 6S может получить новую платформу и больший объем ОЗУ

    17:5752

    Transcend выпустила накопитель Transcend JetFlash 890S с коннекторами USB 3.1 Type-A и Type-C : Для тех, кто не знает, разъем Type-C отличается симметричным исполнением

    16:029

    Похоже, что в процессорах Intel Skylake используется «обратный Hyper-Threading»: Подробности устройства Skylake, возможно, будут раскрыты на мероприятии IDF 2015

    13:2242

    LG Display направляет инвестиции на разработку технологии OLED следующего поколения: До 2018 года LG Display планирует инвестировать в разработку и производство дисплеев OLED не менее 8,5 млрд долларов

    12:5113

    Суммарная пропускная способность беспроводного маршрутизатора TP-Link Archer C3200 составляет 3200 Мбит/с: Маршрутизатор TP-Link Archer C3200 работает в трех частотных диапазонах

    12:2817

    Проект BASF по разработке датчика объемного изображения становится отдельной компанией : Новая компания называется trinamiX

    11:5212

    По прогнозу IC Insights, в 2015 году продажи датчиков изображения типа CMOS превысят 10 млрд долларов: Высокий спрос на датчики изображения типа CMOS обусловлен их универсальностью

    11:29

    В компьютерном корпусе SilverStone Mammoth MM01 установлен фильтр HEPA: Рекомендованная производителем розничная цена SilverStone Mammoth MM01 составляет $302,5

    10:5927

    Apple готовится представить Magic Mouse 2 и новую Wireless Keyboard: Будет осуществлен переход от Bluetooth 2.0 к более эффективному стандарту Bluetooth 4.2

    10:4226

    По данным IDC, во втором квартале 2015 года рынок PELS продолжил сокращаться: Аналитики IDC полагают, что рынок PELS вошел в период зрелости в 2013 году

    10:403

    Мини-компьютер Compulab Fitlet-H оснащен APU AMD A10 Micro-6700T (Mullins): Вмесите с моделью Fitlet-H производитель предлагает более доступную модель Fitlet-iA10, также оснащенную APU AMD A10 Micro-6700T

    10:202

    Фото дня: следующий смартфон Nexus в исполнении LG: Смартфон LG Nexus 5 образца 2015 года будет представлен этой осенью

    10:0511

    На одном мейнфрейме IBM LinuxONE Emperor можно запустить до 8000 виртуальных машин: Мейнфреймы IBM LinuxONE предназначены для средних и крупных предприятий

    09:556

    Новые изображения дополняют представление о камере Olympus OM-D E-M10 Mark II: Камера Olympus OM-D E-M10 Mark II очень похожа на модель Olympus OM-D E-M10

    09:3610

    Мышь Mad Catz R.A.T. Pro X позволяет менять датчик на лазерный или оптический: Большинство узлов мыши Mad Catz R.A.T. Pro X можно менять

    09:1010

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