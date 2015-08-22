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    22 августа 2015

    Система питания карты Asus Strix GTX 950 отличается сниженным уровнем шума дросселей: Карта Asus Strix GTX 950 получила бесшумную при малой нагрузке систему охлаждения

    20:086

    За 12 месяцев акции AMD подешевели вдвое, что не помешало руководству получить премии : Компания AMD терпит убытки, но вознаграждает свое руководство

    19:0021

    Графический процессор 3D-карты Zotac GeForce GTX 950 AMP! Edition разогнан до 1405 МГц, память — до 7020 МГц: Одновременно представлены модели Zotac GeForce GTX 950 (ZT-90601-10L) и Zotac GeForce GTX 950 OC (ZT-90602-10M)

    17:52

    Начало продаж полнокадрового объектива AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR перенесено на октябрь: Рекомендованная цена объектива AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR равна $2400

    16:4918

    В Индии анонсированы смартфоны Panasonic Eluga I2, Eluga L2 и T45: Стоимость новинок варьируется от $105 до $155

    12:157

    Apple бесплатно меняет бракованные камеры в iPhone 6 Plus: Брак выражается в том, что фотографии выглядят размытыми

    11:3560

    Samsung приписывают разработку планшета Tahoe SM-T670 с ОС Android и экраном размером 18,4 дюйма: Конфигурация планшета Samsung Tahoe SM-T670 включает SoC Exynos 7580

    11:0825

    Датчик изображения Omnivision OV13880 с пикселями размером 1,4 мкм способен снимать видео 4К с частотой 60 к/с: Одновременно анонсирован датчик изображения Omnivision OV5880

    10:3212

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