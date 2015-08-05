  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 августа 2015

    Игровая мышь Corsair Scimitar RGB оснащена подвижным модулем с 12 боковыми клавишами: Corsair представила множество новых периферийных игровых устройств

    21:055

    Seagate Game Drive for Xbox — внешний накопитель объёмом 2 ТБ для владельцев игровых консолей Microsoft: Внешний HDD Seagate Game Drive for Xbox оценивается в $110

    20:152

    Рекорд разгона ОЗУ DDR4 в 4605 МГц был поставлен с платой MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: Плата MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition стала флагманом линейки этого производителя

    19:3211

    Microsoft выпустила комплект Wireless Desktop 900 и мышь Bluetooth Mobile Mouse 3600 специально для Windows 10: Компания Microsoft приурочила к выходу ОС Windows 10 анонс комплекта Wireless Desktop 900 и мыши Bluetooth Mobile Mouse 3600

    17:5410

    Евросоюз выделил 4 млн евро на исследование технологии OLED для освещения производственных объектов : Проект LEO будет изучать способы удешевить производство панелей OLED для осветительных приборов

    17:3512

    Стали известны подробности о платформе Snapdragon 820, которую анонсируют 11 августа: SoC Snapdragon 820 будет содержать четыре ядра Hydra

    17:0210

    Игровая гарнитура Creative Sound BlasterX H7 оснащена интерфейсом USB: Игровая гарнитура Creative Sound BlasterX H7 оценивается в $160

    16:45

    Смартфоны программы Android One добрались до Таиланда: В Таиланде появились смартфоны Android One

    16:301

    Смартфон Microsoft Lumia 950 XL запечатлён на фото: В Сети появились фотографии смартфона Microsoft Lumia 950 XL

    15:348

    Внешняя звуковая карта Creative Sound BlasterX G5 основана на сигнальном процессоре SB-Axx1: Внешняя звуковая карта Creative Sound BlasterX G5 будет стоить $160

    15:201

    SanDisk и SK Hynix урегулировали спор и подписали долгосрочное соглашение: SanDisk и SK Hynix подписали соглашение до 2023 года

    15:03

    Модели Intel Core i7-6700K и i5-6600K открыли шестое поколение настольных процессоров Intel Core (Skylake): Конфигурация Intel Core i7-6700K включает четыре ядра

    15:0014

    Планшет Xiaomi MiPad 2 будет основан на платформе Intel Cherry Trail, получит ОС Android 5.1 и Windows 10: Анонс новинки должен произойти уже в этом квартале

    14:0019

    Гарнитура Creative Sound BlasterX P5 получила 7-миллиметровые излучатели FullSpectrum: Гарнитура Creative Sound BlasterX P5 оценена в 70 долларов

    13:002

    Смартфон-раскладушка LG Wine Smart стал мировой версией южнокорейской модели Gentle: LG Wine Smart будет продаваться во Франции, Италии, Польше, Испании, Казахстане и Японии

    12:4017

    В основе смартфона Lenovo Vibe X3 будет лежать платформа Snapdragon 808: Смартфон Lenovo Vibe X3 получит сканер отпечатков пальцев

    11:452

    ASRock Z170 Gaming-ITX/ac идет по стопам системной платы X99E-ITX/ac: ASRock Z170 Gaming-ITX/ac имеет в комплекте поставки адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0

    11:207

    На то, чтобы продать 30 000 смартфонов OnePlus 2, ушло всего 64 секунды: Следующая партия OnePlus 2 поступит в продажу 11 августа

    10:508

    По слухам, смартфон iPhone 6c, SoC в котором будет производиться с применением технологии FinFET, представят во втором квартале 2016: В этом году компания не планирует рассказывать о смартфоне, который должен стать преемником iPhone 5c

    10:449

    Unigen представила модули ОЗУ DDR4 для настольных, индустриальных ПК и серверов : В серию входят нерегистровые планки и модули с поддержкой ECC

    10:351

    Lexus предложила профессиональным скейтбордистам опробовать свой ховерборд: Компания не планирует ставить продукт на конвейер, да и ограниченной серии Lexus Hoverboard тоже не планируется

    10:0416

    Смартфон BlackBerry Passport Silver Edition — модификация модели Passport в несколько ином корпусе: Представлен смартфон BlackBerry Passport Silver Edition

    09:001

    SolidRun HummingBoard-Edge: модульный одноплатный ПК на платформе Freescale i.MX6: Модульность заключается в возможности замены ЦП и ОЗУ

    08:352

    Seagate представила накопители 1200.2 SAS SSD: Накопители Seagate 1200.2 SAS SSD могут развивать скорость чтения до 1800 МБ/с

    08:1510

    Графический процессор видеокарты MSI GTX 980 Ti ArmorX2 работает на частотах 1102/1190 МГц: MSI представила видеокарту GTX 980 Ti ArmorX2

    07:45

    Внешний накопитель WD My Passport Cinema 4K Ultra HD объёмом 1 ТБ оценивается в $90: Накопитель WD My Passport Cinema 4K Ultra HD работает с сервисом Vidity

    07:153

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018