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    7 августа 2015

    Мини-ПК Shuttle XS 3500BB V4 основан на четырехъядерной SoC Intel Celeron J1900: Охлаждает новинку радиатор с тепловыми трубками

    23:328

    85% всех мобильных устройств Apple работают под управлением iOS 8: iOS 8 занимает 85% сегмента ОС для мобильных устройств Apple

    19:5544

    Zuk разослала приглашения на анонс смартфона Z1 в виде музыкальных шкатулок: Пришлашения на анонс смартфона Zuk Z1 выполнены в виде музыкальных шкатулок

    19:282

    Новый смартфон Nexus 5, разрабатываемый LG, выйдет на рынок в октябре и будет поддерживать сервис Android Pay: Смартфон LG Nexus 5 нового поколения будет поддерживать Android Pay

    19:164

    Минувший квартал принёс HTC 252 млн долларов убытка: HTC отчиталась за очередной квартал

    18:407

    Сетевой контроллер Rivet Killer E2400 ориентирован на заядлых игроков: Контроллер Killer E2400 уже можно найти в новых материнских платах

    18:325

    Biostar представила три системные платы, основанные на логике Intel Z170: Biostar представила три системные платы: Gaming Z170W, Gaming Z170X и Gaming Z170T

    18:183

    Xiaomi также может начать использовать панели AMOLED для своих смартфонов: Перейти на использование экранов AMOLED может и Xiaomi

    17:3319

    Чистая прибыль Nvidia упала на 80%: Nvidia отчиталась за очередной финансовый квартал

    12:0415

    Для своего первого смартфона ультравысокого класса Meizu может использовать платформу Samsung Exynos 7420: Meizu снова будет использовать SoC Samsung для своих смартфонов

    11:4414

    Американцы получат первые кроссоверы Tesla Model X до конца сентября: В этом квартале поставки электромобилей компании должны составить 12 тыс. единиц

    09:5925

    ECS оснастила системную плату Z170-Claymore видеовыходом HDMI 2.0: ECS Z170-Claymore относится к игровой серии L337

    09:597

    Смартфон ZTE Obsidian с платформой MediaTek MT6735M оценивается в $100: Смартфон ZTE Obsidian работает под управлением Android 5.1

    09:002

    Согласно сайту Zauba, Samsung готовит гигантский планшет с экраном диагональю 18,4 дюйма: Samsung может представить планшет с 18-дюймовым дисплеем

    08:3514

    HTC прибегнет к увольнениям и сконцентрируется на смартфонах верхнего ценового сегмента: HTC хочет вернуть себе славу в верхнем сегменте рынка смартфонов

    08:108

    Сердцем смартфона Lava Iris X5 4G служит платформа MediaTek MT6735: Смартфон Lava Iris X5 4G оценили в $170

    07:45

    Xiaomi заняла более 60% китайского рынка роутеров во втором квартале текущего года: Xiaomi лидирует на рынке умных роутеров в Китае

    07:1512

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