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    20 августа 2015

    Продажи смартфонов в Китае впервые начали сокращаться, что аналитики объясняют насыщением рынка: Рост мирового рынка смартфонов замедляется, уверены специалисты Gartner

    21:1880

    Графический процессор 3D-карты Galax GeForce GTX 950 EX OC White 2GB разогнан производителем до 1405 МГц: 3D-карта Galax GeForce GTX 950 OC 2GB тоже разогнана в заводских условиях

    20:45

    3D-карта MSI GTX 950 Gaming 2G оснащена охладителем Twin Frozr V: Одновременно представлены модели MSI GTX 950 2GD5T OC и GTX 950 2GD5 OC

    20:21

    Представлен фитнес-браслет Sony SmartBand 2: Корпус Sony SmartBand 2 защищен в соответствии со стандартом IP68

    17:5018

    Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 950: Производитель говорит, что 3D-карта Nvidia GeForce GTX 950 хорошо подходит для многопользовательских онлайновых баталий

    17:258

    Производитель относит NAS Thecus N7770-10G и N8880U-10G с интерфейсом 10GbE к «элитному классу»: Несмотря на разные типоразмеры и число отсеков для накопителей, NAS Thecus N7770-10G и N8880U-10G очень похожи между собой

    16:475

    Ноутбук Alienware 18 образца 2015 года оснащается двумя видеокартами Nvidia GeForce GTX 970M или GeForce GTX 980M: Новый Alienware 18 стоит минимум $2500

    16:1027

    Представлен смартфон Huawei Honor 7i, оснащенный поворотной камерой: Huawei Honor 7i имеет дактилоскопический датчик, но тот расположен в необычном месте — на боковой грани

    14:317

    Вариант смартфона Samsung Galaxy S6 edge+ с поддержкой двух карточек SIM замечен в продаже по цене $1000: В какие страны будет поставляться смартфон Samsung Galaxy S6 edge+ с поддержкой двух карточек SIM, пока неизвестно

    13:2525

    Монитор Asus MG278Q с поддержкой технологии AMD FreeSync полностью рассекречен: Asus MG278Q поступит в продажу в Европе в текущем месяце

    12:1514

    Браслет Polyera Wove Band оснащен гибким дисплеем E Ink: Созданная десять лет назад компания Polyera анонсировала поставки своего первого устройства — браслета Wove Band

    11:344

    Названа еще одна причина задержки модульного смартфона Project Ara: Разработчики подтвердили, что они отказались от использования электропостоянных магнитов

    11:2326

    «Быстрая» беспроводная зарядка для смартфонов Samsung Galaxy Note5 и Galaxy 6 edge+ оценена в $70: Samsung Fast Charge Wireless Charging Pad соответствует стандарту Qi

    11:2032

    В iFixit посчитали слишком сложным устройство камеры Sony a7R II: Ремонтопригодность камеры Sony a7R II оценена в четыре балла из десяти

    10:1543

    По оценке Mercury Research, Nvidia увеличила свою долю на рынке дискретных GPU до 76,4% (Обновлено): Если же смотреть на рынок всех графических решений, то абсолютным лидером остается Intel

    10:088

    Специалисты Jon Peddie Research подвели итоги второго квартала 2015 года на рынке GPU: В количественном выражении компания AMD за квартал сократила поставки на 25,8%, Intel — на 7,39%, Nvidia — на 16,19%

    09:243

    На кристалле Intel Skylake процессорные ядра расположены в два ряда: Процессор Intel Skylake-D отличается от своих предшественников компоновкой

    08:3250

    Суммарная пропускная способность беспроводного сегмента роутера Tenda AC15 достигает 1900 Мбит/с: Роутер Tenda AC15 оценен в $130

    08:087

    Модуль Silicon Labs BGM111 Blue Gecko упрощает проектирование устройств с поддержкой Bluetooth Smart : Модули Silicon Labs BGM111 поставляются с предустановленным стеком Bluetooth LE и языком скриптов

    08:00

    Intel предлагает авторизовываться на компьютере с помощью беспроводного браслета: Демонстрацию прототипа провели на выставке IDF 2015

    02:4417

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