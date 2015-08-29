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    29 августа 2015

    Apple, Boeing и ещё полторы сотни компаний будут разрабатывать для Пентагона гибкую электронику: Министерство обороны США выделяет 75 млн долларов на создание гибкой электроники

    19:3428

    Системная плата MSI Z170I Gaming Pro AC типоразмера mini-ITX оснащена слотом M.2: Оснащение платы MSI Z170I Gaming Pro AC включает видеовыходы шесть портов USB 3.0

    13:204

    Серия твердотельных накопителей Integral UltimaPro X включает модели объемом до 960 ГБ: Накопители UltimaPro X выполнены в типоразмере 2,5 дюйма и оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    12:352

    Компании Tamron приписывают планы выпуска объективов SP 35mm f/1.8 Di VC USD и SP 45mm f/1.8 Di VC USD: Объективы Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD и SP 45mm f/1.8 Di VC USD будут доступны в вариантах для камер Nikon, Canon и Sony

    12:226

    Кольцо Oura призвано помочь лучше высыпаться и повысить производительность труда: Отгрузка Oura должна начаться в ноябре этого года

    11:5315

    Открыт предзаказ на игровой медиацентр Pecker Player украинских разработчиков: ТВ-приставка Pecker Player доступна для заказа по цене порядка $33

    11:3027

    Uber приняла на работу двух хакеров, взломавших компьютерную систему Jeep Cherokee: Uber пригласила Миллера и Валэйсика в свой исследовательский центр Advanced Technologies Center

    10:376

    Gigaset Communications, бывшая некогда подразделением Siemens, готовит смартфон на платформе Snapdragon 810 : Смартфон Gigaset получит 3 ГБ ОЗУ

    10:0014

    Изогнутый монитор Dell SE2716H обойдётся покупателям всего в $400: Dell представила мониторы SE2716H и S2716DG

    09:0014

    AMD готовит гибридные процессоры A8-7690K и A10-7890K: APU AMD A8-7690K и A10-7890K принесут несколько повышенные частоты

    08:0012

    Видеокарту Colorful iGame GeForce GTX 950 удалось разогнать до частот 1600 МГц для ядра и 8000 МГц для памяти: Видеокарты GeForce GTX 950 могут разгоняться свыше 1500 МГц по ядру

    07:105

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