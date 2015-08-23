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    23 августа 2015

    ОС Windows Phone потеряла позиции в сравнении с прошлым годом: Данные Gartner за второй квартал этого и прошлого года

    22:5748

    Apple наняла на работу Карлсона и еще шесть специалистов по разработке автономных электромобилей: По имеющимся данным, в Apple разрабатывают как электромобиль, так и технологию автономного вождения

    14:2842

    Камера смартфона Apple iPhone 6s получит объектив из пяти элементов : Размещение заказов на компоненты камер Apple iPhone 6s уже началось

    14:1331

    Обновление прошивки камеры Samsung NX1 увеличивает длину серии при серийной съемке на 25% и добавляет стабилизацию видео: Встроенное программное обеспечение для камеры Samsung NX1 версии 1.40 доступно на сайте производителя

    13:487

    Смартфон Apple iPhone 6c будет построен на прошлогодней однокристальной системе : Анонс смартфона Apple iPhone 6c ожидается в ноябре

    12:5516

    Смартфон Asus ZenFone 2 получил 256 ГБ встроенной флэш-памяти: Наряду с 4 ГБ оперативной памяти, Asus ZenFone 2 предлагает еще и 256 ГБ встроенной флэш-памяти

    12:1035

    Oppo R5s — улучшенная версия рекордно тонкого смартфона: Oppo R5s получил 3 ГБ оперативной памяти

    11:351

    AMD предложит процессоры Carrizo корпоративного сегмента A6 PRO-8500B, A8 PRO-8600B, A10 PRO-8700B и FX PRO-8800B: Процессоры AMD A6 PRO-8500B, A8 PRO-8600B, A10 PRO-8700B и FX PRO-8800B не имеют видимых отличий от A6-8500P, A8-8600P, A10-8700P and FX-8800P

    11:338

    Опубликованы характеристики планшетного компьютера Lenovo Yoga Tablet 3 с восьмидюймовым дисплеем: Основой Lenovo Yoga Tablet 3 с восьмидюймовым дисплеем выступила SoC Qualcomm Snapdragon 210

    11:105

    В следующем квартале появятся процессоры Intel Xeon E5-2600 V4 (Broadwell-EP), которые будут иметь до 22 ядер: Процессоры Intel Xeon E5-2600 V4 (Broadwell-EP) предполагается использовать с существующими платформами Brickland и Grantley

    11:003

    В сети появились новые снимки смартфона Sony Xperia Z5 : По предварительным данным, смартфон Sony Xperia Z5 будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 810

    10:3013

    Появились основные спецификации камеры Olympus OM-D E-M10 II, анонс которой ожидается на следующей неделе: Камера Olympus OM-D E-M10 II будет предложена в черном и серебристом вариантах

    09:514

    Фото дня: следующая модель умных часов Moto 360: Экран следующей модели умных часов Moto 360 тоже не является полностью круглым

    09:302

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