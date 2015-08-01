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    1 августа 2015

    Режим автопилота Tesla Model S получит новые возможности: Аналог круиз-контроля, который в Tesla назвали highway autosteer, а также автоматическую параллельную парковку

    15:1116

    Qualcomm пополнила ассортимент платформой Snapdragon 616: Платформа Snapdragon 616 почти не отличается от Snapdragon 615

    12:377

    Компания Oppo готовится выпустить смартфон с экраном разрешения 960 х 540 точек: Достаточно смелый шаг, назначить цену на этот смартфон намного выше, чем у конкурентов

    10:253

    Опубликован отчет Panasonic за первый квартал 2016 финансового года: Доход Panasonic за год не изменился

    09:4510

    Intel планирует использовать процессоры Skylake в мини- и микро-ПК: Модель Compute Stick на процессоре Core m3-6Y30 появится в октябре

    09:158

    Операционная система Tizen 3.0 выйдет примерно через полгода и принесёт поддержку 64-разрядных вычислений: Операционная система Tizen 3.0 выйдет в конце текущего либо в начале следующего года

    09:0018

    Ещё один новый смартфон Motorola получит поддержку беспроводной зарядки: Смартфон Motorola Droid нового поколения получит поддержку беспроводной зарядки

    08:301

    Новая версия умных очков Google Glass предназначена для работы: Ожидается, что цена нового варианта Google Glass будет существенно ниже цены варианта Explorer Edition

    08:15

    Смартфон Blackphone 2 будет поддерживать платформу Android for Work: Смартфон Blackphone 2 будет поддерживать платформу Android for Work

    08:001

    В конфигурацию малогабаритного игрового ПК MSI Nightblade MI входит 3D-карта Nvidia GeForce GTX 960 : Продажи MSI Nightblade MI стартуют в начале августа

    07:309

    Toshiba лицензировала процессор ARM Cortex-A53 : Процессорное ядро ARM Cortex-A53 было представлено в октябре 2012 года, но Toshiba лицензирует его только сейчас

    07:00

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