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    25 августа 2015

    Поставки принтеров и МФУ за год сократились почти на 6%: Поставки цветных печатающих устройств за год уменьшились на 2,9%

    23:505

    Amazon работает над 12-дюймовым планшетом: Amazon хочет выпустить большой планшет

    19:1415

    Стали известны характеристики процессоров Intel Core i3-6100 и Pentium G4400 (Skylake): Процессоры Intel Core i3-6100 и Pentium G4400 (Skylake) анонсируют 1 сентября

    18:0321

    Приложение «АвтоПравда» облегчит выбор подержанного автомобиля: Reactive Phone сообщила о выходе нового приложения «АвтоПравда», которое позволит вам узнать подробную историю автомобиля и облегчит выбор подержанной машины

    17:546

    Фотогалерея дня: видеокарта AMD Radeon R9 Nano с демонтированной системой охлаждения: Видеокарта AMD Radeon R9 Nano позирует без охладителя

    17:4112

    Microsoft представила мобильный телефон Nokia 222 с аккумулятором ёмкостью 1100 мА·ч: Телефон Nokia 222 оснащён камерой разрешением 2 Мп

    17:1019

    Комплект Philips Hue Wireless Dimming Kit оценивается в $40: Комплект Philips Hue Wireless Dimming Kit состоит из лампы белого цвета и модуля управления

    14:5411

    В Сети появилось живое фото смартфона HTC Aero (A9), но его достоверность пока под вопросом: Смартфон HTC Aero (A9) может оказаться клоном iPhone 6

    13:5511

    На смену ноутбуку Lenovo Yoga 3 Pro придёт модель Yoga 900, оснащённая процессорами Intel Skylake: Ноутбук Lenovo Yoga 900 получит CPU Intel Core i5-6200U и Core i7-6500U

    13:3312

    HP укомплектовала ультрабук-трансформер Spectre x360 13 процессором Intel Skylake: HP Spectre x360 13-4100NF c CPU Intel Core i5-6200U оценен в 950 евро

    12:353

    Линейка семимиллиметровых HDD Seagate Seven пополнилась моделью объемом 750 ГБ: Накопитель по габаритам соответствует младшей модели

    11:558

    Видеокарты Inno3D iChill Geforce GTX 950 2GB и iChill GTX 950 2GB Ultra подверглись заводскому разгону: Видеокарты отличаются системами охлаждения и максимальной частотой GPU

    11:30

    Модифицированный смартфон iPhone 6 с водородным топливным элементом может работать неделю без подзарядки: Компактный топливный элемент удалось разместить в родном корпусе iPhone 6, не меняя его размер и форму

    11:2444

    Microsoft продемонстрировала DisplayCover - прототип клавиатуры с сенсорным дисплеем E Ink для планшетов: Разрешение панели составляет 1280 х 305 точек, дисплей предоставляет быстрый доступ к часто запускаемым программам

    10:474

    Дроны Aerosense с функцией вертикального взлета и посадки появятся на рынке в следующем году: Грузоподъемность дрона составляет 10 кг, он может находиться в воздухе более двух часов, перемещаясь на скорости около 170 км/ч

    10:2916

    Корпус Phanteks Enthoo Evolv ITX Special Edition поддерживает установку СВО и длинных видеокарт: Корпус минималистичного дизайна появится в продаже осенью

    08:0811

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