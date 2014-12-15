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    15 декабря 2014

    Неофициальные фото «двухкамерного» смартфона Huawei Honor 6 Plus накануне премьеры: Возможно, после премьеры мы увидим другую SoC

    22:442

    HGST завершила поглощение Skyera, разработчика систем хранения на базе SSD для вычислительных центров: Условия сделки между HGST и Skyera не разглашаются

    21:198

    Итоги розыгрыша Samsung Galaxy Alpha, проведенного iXBT TV!: Поздравляем Николая из Воронежа с победой!

    20:0212

    Ju Teng значительно расширяет парк станков с ЧПУ — как утверждается, ради выпуска шасси для планшетов Microsoft Surface : По итогам 2014 года выпуск металлических шасси и корпусов обеспечит 25-30% дохода Ju Teng

    19:394

    Анонсирован монитор Philips Moda 2 с поддержкой Bluetooth: Philips Moda 2 получил 27-дюймовый дисплей IPS

    19:257

    Galax готовит видеокарту GeForce GTX 970 HOF с водоблоком: Видеокарта Galax GeForce GTX 970 HOF получила оригинальную печатную плату

    18:004

    Samsung готовит к выпуску модификации ноутбука Ativ Book 9 Plus на базе процессоров Intel Broadwell: В Samsung Ativ Book 9 Plus будут использоваться процессоры ntel Core i5-5200U и Core i7-5500U

    17:5926

    Продукция BOE Technology позволит Xiaomi сделать свои бюджетные смартфоны ещё доступнее: Xiaomi готови смартфон стоимостью около $80

    17:29

    Выпуск смартфонов с ОС Tizen снова откладывается: Это уже третий раз, когда Samsung откладывает выход смартфона с ОС Tizen

    16:2012

    В будущем году американские военные получат два суперкомпьютера Cray XC40 : Министерство обороны США подписало с Cray контракт на поставку двух систем Cray XC40 и двух хранилищ Cray Sonexion

    16:007

    Toshiba готовит свой трекер активности, способный проработать автономно до 14 дней: Toshiba также выходит на рынок носимой электроники

    15:272

    Google обещает продлить жизнь смартфону Nexus 5 ещё на один квартал: Смартфон Nexus 5 будет продаваться до апреля 2013 года

    15:016

    Французское космическое агентство стало партнером Google по проекту Project Loon: По замыслу участников Project Loon, стратосферу предстоит заполнить воздушными шарами

    14:3513

    Согласно новым данным, чистая прибыль Xiaomi за прошлый год была на порядок меньше, чем предполагалось: За 2013 год Xiaomi получила только 56 млн долларов чистой прибыли

    13:5716

    В твердотельных накопителях LiteOn Zeta используются контроллеры Silicon Motion SM2246EN и 16-нанометровая флэш-память: Накопители LiteOn Zeta поддерживают TRIM, NCQ и шифрование AES с 256-разрядным ключом

    13:431

    LG анонсировала планшет Tab Book Duo с Windows 8.1, но не раскрыла его характеристик: Планшет LG Tab Book Duo получит экран диагональю 10,1 дюйма

    13:326

    Разборка смартфона Vivo X5 Max показала особенности конструкции устройства: В смартфоне Vivo X5 Max используются микросхемы ESS, TI и Yamaha

    13:105

    Смартфон Sony Xperia E4 будет намного больше предыдущих моделей линейки: Смартфон Sony Xperia E4 получит пятидюймовый дисплей

    11:553

    Корпуса Cooltek UMX1 Plus и UMX1 Plus Window рассчитаны на платы типоразмера mini-ITX: Отличительной чертой модели UMX1 Plus Window является окно в боковой стенке

    10:3813

    Аналитики ABI Research назвали страны, в которых внедрение 5G начнется в первую очередь: По прогнозу ABI Research, внедрение сетей 5G будет сравнительно медленным, особенно на начальном этапе

    10:0017

    Смартфон Microsoft Lumia 435 оснащен четырехдюймовым экраном: Основой Microsoft Lumia 435 служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 200

    09:3010

    Появились подробности о характеристиках смартфонов Sony Xperia Z4 Compact и Xperia Z4 Ultra: По предварительным данным, в обеих моделях будет использоваться SoC Qualcomm Snapdragon 810

    08:3019

    В смартфоне Microsoft Lumia 535 выявлен дефект, признанный производителем: Microsoft обещает исправить дефект в Lumia 535

    08:3018

    В следующем месяце LG покажет 55-дюймовый дисплей OLED разрешением 8K, который в течение года может стать серийным продуктом: LG покажет 55-дюймовый дисплей OLED разрешением 8K на выставке CES 2015

    08:0072

    Глава TSMC считает, что уже в ближайшие годы полупроводниковая отрасль не сможет следовать закону Мура: Технология EUV считается одним из перспективных путей дальнейшего уменьшения технологических норм

    07:3031

    Qualcomm инвестирует в перспективные китайские компании 40 млн долларов: Qualcomm Ventures, инвестиционное подразделение Qualcomm, существует с 2000 года

    07:001

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