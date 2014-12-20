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    20 декабря 2014

    IC Real Tech обещает привезти на CES 2015 «первую в мире камеру с углом обзора 720°»: Камера IC Real Tech Allie имеет два объектива

    22:0019

    Huawei работает над двумя новыми однокристальными системами — Kirin 310 и Kirin 930: SoC Kirin 310 предназначена для мобильных устройств начального уровня, а Kirin 930 — для флагманских

    21:50

    Mobiado отметила свое десятилетие выпуском телефона Professional 3 X, в оформлении которого используется дерево: Mobiado Professional 3 X оснащен экраном диагональю 2,4 дюйма

    21:1628

    На CES 2015 будет представлен смартфон Kodak: Кроме того, в экспозицию Kodak войдут камеры, флэш-накопители и другая продукция

    17:1519

    Компактный телесуфлер Parrot весит всего 120 г: Телесуфлер Parrot почти полностью изготовлен из пластмассы

    15:3319

    Toshiba и SK Hynix помирились и договорились продолжать сотрудничество: Toshiba отзывает иск против SK Hynix

    14:247

    Одноплатный компьютер MEN CompactPCI PlusIO F23P построен на процессоре Intel Core i7 четвертого поколения: В конфигурацию MEN CompactPCI PlusIO F23P может входить до 16 ГБ памяти DDR3 с ECC

    12:557

    Названа дата анонса 3D-карты Nvidia GeForce GTX 960: Чем ближе анонс, тем больше сведений о 3D-карте Nvidia GeForce GTX 960

    11:4132

    Viewbox — гарнитура виртуальной реальности из неопрена: По словам создателя Viewbox, гибкость и эластичность неопрена позволяет прочно закрепить гарнитуру на голове

    10:589

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