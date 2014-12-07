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    7 декабря 2014

    L25 станет первым смартфоном LG на платформе Firefox OS: LG L25 будет распространяться по каналам японского оператора KDDI

    22:3210

    У Broadcom готова первая в отрасли однокристальная система для IoT, поддерживающая два диапазона Wi-Fi и потоковое звуковое вещание: Broadcom BCM43907 поддерживает Wi-Fi 802.11n

    21:351

    По данным comScore, Samsung удалось немного потеснить Apple в минувшем квартале на рынке смартфонов в США: Самым популярным приложением для смартфонов в США является Facebook

    15:0219

    Буферы PCIe Gen3 Silicon Labs Si531xx и Si53019 предназначены для системных плат серверов и хранилищ: Применив буфер Si53119, можно снизить потребляемую мощность на 1 Вт и сократить число внешних компонентов на 39 штук

    14:053

    Один из руководителей Apple наконец-то наказан за продажу секретов и отмывание средств: Продажный руководитель Apple оказался за решеткой и должен выплатить многомиллионный штраф

    12:3453

    Модули тюнеров Parrot STH для информационно-развлекательных систем автомобилей поддерживают DVB-T2 : Основой модулей Parrot STH служат интегральные тюнеры Octopus третьего поколения

    11:405

    Собраны средства на выпуск робота-мыши Mousr: Первые участники сбора средств могли получить робота-мышь Mousr за $100

    11:1528

    В отличие от аналитиков IDC, их коллеги из Gartner считают, что поставки серверов за год выросли всего на 1%, а не на 5,7%: Наибольший рост зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе

    10:482

    В прошлом квартале рынок принтеров, МФУ и копиров в денежном выражении вырос, хотя поставки несколько сократились: В третьем квартале 2014 года было продано 27,5 млн принтеров, МФУ и копиров

    08:006

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