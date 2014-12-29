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    29 декабря 2014

    Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy Grand Max с экраном диагональю 5,2 дюйма: Galaxy Grand Max получил камеры разрешением 5 и 13 Мп

    22:5414

    Опубликованы подробные характеристики смартфона OnePlus Two: OnePlus Two, построенный на платформе Qualcomm Snapdragon 805, оценен в $540

    21:1129

    Samsung Series 7 AIO — первый моноблок с изогнутым дисплеем: Samsung Series 7 AIO — моноблок с 27-дюймовым изогнутым экраном

    19:0050

    Смартфон Microsoft Lumia 1330 предстал на фото со снятой задней крышкой: Дизайнеры нарочито акцентировали внимание на тыльной камере Microsoft Lumia 1330

    17:434

    Появились изображения ультрабука Хiaomi: Устройство, оснащенное 15-дюймовым дисплеем разрешением Full HD, оценено примерно в $480

    17:1339

    Появились первые данные о производительности мобильной 3D-карты AMD Strato XT: AMD Strato XT представляет собой модуль типоразмера MXM-B с 4 ГБ памяти GDDR5

    17:101

    Видео дня: музыкальный смартфон Lenovo K5: Смартфон Lenovo K5 засветился на видео

    16:064

    Смартфон LG G4, возможно, получит электронное перо и камеру разрешением 20,7 Мп: Аппаратным базисом LG G4 окажется SoC Qualcomm Snapdragon 810

    15:559

    Samsung прекратит производство смартфона Galaxy Alpha в январе: Samsung ликвидирует смартфон Galaxy Alpha в угоду линейке Galaxy A

    13:418

    Компания Compal, отгрузив в 2014 году 20 миллионов смартфонов, рассчитывает в 2015 году удвоить этот показатель: Надеяться на рост поставок Compal позволяет увеличение объема заказов

    12:32

    Samsung Galaxy Note 4 LTE-A стал первым смартфоном, поддерживающим агрегацию трех несущих: Смартфон Samsung Galaxy Note 4 LTE-A представлен в Южной Корее

    11:5742

    Антимонопольное расследование деятельности Qualcomm в Китае близится к завершению: Qualcomm придется умерить аппетит

    10:161

    Xiaomi разрабатывает платформу MiOS, основанную на FireFox OS: Xiaomi взялась за разработку новой платформу

    10:1620

    Регулярное использование сенсорного экрана смартфона влияет на работу мозга: Кора головного мозга реагирует на движения пальцев

    01:0530

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