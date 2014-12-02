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    2 декабря 2014

    Блок питания Chieftec Smart SFX-500GD-C форм-фактора SFX имеет модульную кабельную систему: Максимальная мощность блока питания Chieftec Smart SFX-500GD-C равна 500 Вт

    20:0719

    Аналитики IDC заметили признаки перехода рынка смартфонов в стадию зрелости: Рост рынка смартфонов замедляется

    19:4614

    Смартфон Lava Iris Win1 с Windows Phone 8.1 стоит $80: Смартфон Lava Iris Win1 оснастили платформой Snapdragon 200

    19:192

    Смартфон OnePlus One получит преемника, известно примерное время анонса: Выход на рынок Индии сопровождался интересными заявлениями

    18:504

    Samsung практически завершила разработку собственного GPU для 64-разрядной однокристальной платформы: Samsung работает над собственным графическим ядром для использования в однокристальных системах мобильного сегмента

    18:4222

    Твердотельные накопители Patriot Torch предложены объемом 120 и 240 ГБ: Цена накопителя Patriot Torch объемом 120 ГБ примерно равна $60, объемом 240 ГБ — $103

    18:348

    Dell P2415Q и P2715Q — новые недорогие мониторы разрешением Ultra HD: Мониторы Dell P2415Q и P2715Q стоят $600 и $700 соответственно

    18:0718

    Корпус Chieftec Elox IX-05B рассчитан на платы типоразмера mini-ITX: В корпусе Chieftec Elox IX-05B помещается два накопителя

    17:425

    Новый номер электронного журнала iТоги уже доступен бесплатно в App Store и Google Play Store!: Вышел новый номер электронного журнала iТоги

    17:00

    Apple патентует механизм защиты мобильных устройств при падениях: Актуальная проблема может получить эффективное решение

    16:5367

    Мышь Zowie Gear FK2 — уменьшенный вариант модели FK1: Поставки FK2 уже начались

    16:502

    Беспроводная гарнитура Gigabyte Force H1 оснащена позолоченными динамиками диаметром 40 мм: Первое беспроводное устройство в игровой линейке Force

    15:104

    Видеокарта Galax GeForce GTX 970 OC получила укороченную печатную плату, массивную СО и повышенные частоты GPU: Видеокарта Galax GeForce GTX 970 OC стоит 320 евро

    14:543

    Corning покупает у Samsung Electronics бизнес по выпуску волоконно-оптической продукции: Samsung Electronics продаёт свой волоконно-оптический бизнес

    14:2718

    Japan Display снижает цены на свою продукцию для удовлетворения спроса Xiaomi, а также в целях привлечь новых клиентов: Панели Japan Display среднего ценового сегмента станут ещё доступнее

    13:503

    На выставке CES 2015 компания Xiaomi может показать большой смартфон с экраном 2K: Xiaomi готовит новый смартфон с экраном большой диагонали и разрешения

    12:411

    Asus догоняет MSI на рынке игровых ноутбуков благодаря недорогим моделям: MSI пока остаётся лидером рынка игровых ноутбуков

    12:252

    Версия ОС Android Jelly Bean всё ещё занимает почти половину рынка: Google опубликовала статистику по распределению версий ОС Android

    11:534

    В третьем квартале 2014 года было отгружено немногим более миллиона рабочих станций: Лидером рынка рабочих станций остается HP

    11:37

    Cypress и Spansion договорились стать одной компанией: Слияние Cypress и Spansion оценивается в 4 млрд долларов

    11:12

    Появились некоторые предварительные сведения о смартфоне HTC One (M9) : Основой HTC One (M9) станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 805

    08:0014

    За три месяца браслет Xiaomi Mi Band разошёлся тиражом 1 млн устройств: Xiaomi за три месяца на родном рынке продала 1 млн браслетов Mi Band

    07:155

    Мощный радиочастотный транзистор Freescale MMRF5014H имеет рекордно широкую полосу пропускания: Усилитель на транзисторах Freescale MMRF5014H может заменить несколько усилителей

    07:002

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