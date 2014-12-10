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    10 декабря 2014

    Шестидюймовый планшетофон Lenovo Note8 оценен в $180: Lenovo Note8 оснащен съемной аккумуляторной батареей емкостью 3300 мА·ч

    23:0812

    Американское разведывательное ведомство начало разработку сверхпроводникового суперкомпьютера: В рамках проекта Cryogenic Computer Complexity (C3) заключены первые контракты

    22:5018

    Объем мини-ПК Acer Veriton N6630G может равняться одному, двум или трем литрам: В основе Acer Veriton N6630G — системная плата на чипсете Intel Q87

    21:5011

    Высокий суд Дели запретил Xiaomi ввозить и продавать свои устройства в Индии: Суд Дели запретил продавать смартфоны Xiaomi в Индии в связи с нарушением патентов Ericsson

    18:5325

    Компания OnePlus сейчас не требует приглашений для покупки смартфона One: Сколько продлится "день открытых дверей", не уточняется

    18:396

    Intel представила платформу интернета вещей: Intel IoT Platform унифицирует технологии для более простой реализации концепции интернета вещей

    18:158

    Google также вернёт деньги за покупки, совершённые детьми : Google выплатит не менее 19 млн долларов за покупки, которые совершили дети

    18:142

    Мини-ПК ECS Liva X помещен в корпус габаритами 135 x 83 x 40 мм: Новинка появится на прилавках уже в следующем году

    17:5410

    Synaptics интегрирует сканер отпечатков пальцев в тачпады SecurePad: Synaptics SecurePad — тачпад с дактилоскопом

    17:283

    Шведская полиция прикрыла The Pirate Bay: Как стало известно, вчера шведская полиция провела антипиратский рейд в Стокгольме, арестовав различные серверы, компьютеры и прочее оборудование

    17:0417

    Смартфоны Vsenn позволят выбирать операционную систему для установки: О проекте Vsenn еще многое предстоит узнать

    17:0014

    Apple откроет в Японии центр НИОКР: В Японии откроется первый исследовательский центр Apple за пределами США

    16:2130

    Acer возобновит выпуск смартфонов под управлением ОС Windows Phone: В следующем году ожидается выпуск как минимум одного смартфона Acer под управлением ОС Windows Phone

    16:0518

    Оказывается, смартфоны Samsung Galaxy Alpha и Galaxy Note 4 используют ещё неанонсированное стекло Gorilla Glass 4: Samsung без шума оснастила смартфон Galaxy Alpha стеклом Gorilla Glass 4

    15:2628

    Анонс видеокарты Nvidia GeForce GTX 960 ожидается в начале января: Ареной для премьеры GeForce GTX 960 выбрана январская выставка CES 2015

    15:139

    Samsung расширила мобильное подразделение: Samsung присоеденила к мобильному подразделению центры MSC и GB2BC

    14:511

    Google опубликовала фотографию печатной платы прототипа смартфона Project Ara Spiral 2: Google опубликует новую версию спецификаций Project Ara Module Developers Kit (MDK) 14 января

    13:598

    Смартфон Samsung Galaxy A7 может получить более производительную платформу, нежели предполагалось: Смартфон Samsung Galaxy A7 получит SoC Exynos 5433

    13:3319

    Смартфон Acer Liquid Jade S стал лучше предшественника практически во всём: Смартфон Acer Liquid Jade S получил восьмиядерную платформу

    13:033

    В этом году было отгружено 13,3 млн ПК моноблочной компоновки, подсчитали специалисты Digitimes Research: Среди тайваньских производителей, выпускающих моноблоки на условиях ODM, лидирует компания Quanta Computer

    12:4023

    Миниатюрный адаптер Wi-Fi IEEE 802.11ac I-O Data WHG-AC433US комплектуется «стыковочной станцией»: На японском рынке I-O Data WHG-AC433US появится 18 декабря и будет стоить $80

    12:185

    Европейский Союз обвинил власти Индии в закрытии фабрики Nokia: Евросоюз считает, что власти Индии могли бы спасти фабрику Nokia от закрытия

    12:175

    На выпуск миниатюрного квадрокоптера ZANO уже собрано более миллиона долларов: Ключевыми особенностями дрона ZANO можно смело считать его размеры и массу

    10:4529

    Представлены СВО Fractal Design Kelvin T12, S24 и S36: Появление СВО Fractal Design Kelvin T12, S24 и S36 на российском рынке ожидается в феврале 2015 года

    09:051

    Cyanogen все-таки не будет поддерживать смартфоны OnePlus One, предназначенные для Индии: Возможно, это не точка а многоточие...

    09:002

    Яркость 47-дюймового монитора NEC MultiSync X474HB достигает 2000 кд/м²: Цена монитора NEC MultiSync X474HB — $4149

    08:4514

    Apple патентует аксессуар, который Стив Джобс считал бессмысленным и ненужным: Apple запатентовала стилус

    08:4085

    Planar выпускает первый в отрасли 98-дюймовый сенсорный дисплей 4K: В серию Planar UltraRes также входят модели размером 28, 58, 65 и 84 дюйма по диагонали

    08:1514

    Ассортимент Xiaomi пополнился ещё и игровыми алюминиевыми ковриками: Xiaomi анонсировала игровые коврики

    08:109

    Китайские производители смартфонов отобрали первенство у корейских конкурентов: Наибольшая доля рынка смартфонов принадлежит китайским компаниям

    07:4521

    В конфигурацию смартфона Samsung SM-E500 войдёт дисплей HD: Появляется всё больше информации о новых смартфонах Samsung SM-Exxx

    07:152

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