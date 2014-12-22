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    22 декабря 2014

    Microsoft покидает Дин Хачамович, 10 лет курировавший разработку Internet Explorer: Дин Хачамович уходит из Microsoft в LifeQ

    21:2132

    Планшеты и ультрабуки за год стали на 30% доступнее, подсчитали специалисты ABI Research: Наиболее доступными планшеты и ультрабуки остаются для жителей развитых стран

    20:3612

    Появились «шпионские фото» смартфона Huawei Ascend Mate 7 Plus: Есть надежда, что Ascend Mate 7 Plus получит экран более высокого разрешения

    20:002

    Скриншот подтверждает, что смартфон LG G2 получит ОС Android 5.0: Элементы графического интерфейса пользователя явно принадлежат новой оболочке LG

    19:4911

    В базе данных TENAA появились смартфоны Oppo R8200 и R8205: Смартфоны Oppo R8200 и R8205 построены на SoC с восьмиядерным процессором Cortex A7

    19:361

    ZTE сократит ассортимент смартфонов и сосредоточится на новых технологиях : ZTE намерена сократить ассортимент смартфонов

    18:521

    К 2018 году рынок микросхем MEMS, использующихся в сегменте Интернета вещей, вырастет почти в 10 раз: Сегмент Интернета вещей способствует росту спроса на миросхемы MEMS

    17:458

    AMD разрабатывает решение для следующего поколения игровых консолей Nintendo: AMD работает над процессором для приставки Nintendo

    16:5217

    Специалисты ITG выяснили, за что платят потребители с помощью Apple Pay: Мобильные платежи набирают обороты

    16:3525

    Мобильный ПК HP Chromebook 14 теперь доступен в модификации с сенсорным экраном Full HD: HP Chromebook 14 оснастили экраном разрешением 1920 х 1080 точек

    15:424

    Начались продажи смартфона Xolo Q900s Plus: В конфигурацию смартфона Xolo Q900s Plus входит 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти

    15:25

    Смартфоны программы Android One в ближайшее время появятся в Бангладеше, Непале и Шри-Ланке: Программа Android One расширяется на три новых рынка

    15:231

    Дисплеи с квантовыми точками хороши, но в ближайшие годы не смогут захватить рынок: В будущем году телевизоры на квантовых точках выпустит не только Samsung

    14:4816

    Появилась информация о смартфоне Nokia C1 с платформой Intel: Смартфон Nokia C1 будет создан Foxconn

    14:4016

    На китайской фабрике SMIC начат выпуск однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 410: SMIC выпускает однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 410 по 28-нанометровой технологии

    14:122

    Смартфон Meizu Blue Charm Note будет основан на платформе MediaTek MT6752: Смартфон Meizu Blue Charm Note будет доступен в голубом цвете

    14:04

    Хромбуки тоже научились постоянно слушать пользователя: Хромбуки стали понимать команду Ok Google

    13:409

    Компания Biostar наделяет встроенной защитой от бросков напряжения сетевые порты системных плат: В перспективе производитель рассчитывает ставить защиту Super LAN Surge Protection во все системные платы

    13:35

    Блок питания EVGA SuperNOVA 1600 T2 мощностью 1600 Вт имеет сертификат 80 Plus Titanium: Цена БП EVGA SuperNOVA 1600 T2 равна $450

    13:159

    Смартфон Boeing Black получил два дополнительных порта для подключения различных модулей и периферийных устройств: Смартфон Boeing Black разработан в сотрудничестве с BlackBerry

    12:506

    Asus рекламирует новый смартфон ZenFone с непонятными элементами на задней крышке: Новый смартфон Asus ZenFone может получить систему из двух датчиков глубины

    11:572

    Рыночная стоимость Xiaomi превысила 45 млрд долларов: Xiaomi оценивается более чем в 45 млрд долларов

    11:3322

    Microsoft планирует выпуск смартфонов с Windows Phone следующего поколения во втором полугодии 2015 года: Доля смартфонов с Windows Phone продолжит уменьшаться, пока Microsoft не выпустит новую модель

    10:2664

    Изогнутый монитор Samsung SE790C пополнил ассортимент южнокорейского производителя: Основой модели SE790C служит жидкокристаллическая панель типа VA с соотношением сторон 21:9

    09:4033

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