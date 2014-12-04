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    4 декабря 2014

    Смартфон Apple iPhone 6 Plus занимает почти половину рынка планшетофонов США: Смартфон Apple iPhone 6 Plus является наиболее продаваемым планшетофоном

    21:3586

    Первые предварительные характеристики смартфона OnePlus Two: Из неофициальных источников

    19:348

    В корпус Antec GX300 можно установить видеокарты длиной до 40 см: Цена новинки 60 евро

    19:308

    Смартфон Samsung SM-E700 получит экран разрешением 1280 х 720 точек : Смартфон Samsung SM-E700 может оказаться одним из первых в обновлённой бюджетной линейке компании

    18:443

    Apple могут обязать выплатить более 1 млрд долларов по коллективному иску, поданному 8 млн пользователей 10 лет назад: Apple обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства

    18:3117

    Рынок флеш-памяти NAND в следующем году ожидает рост более чем на 10%: Благодарить стоит смартфоны, планшеты и SSD

    17:305

    Стали известны частоты, на которых будут работать процессорные ядра платформы Snapdragon 810: Максимальная частота ядер SoC Snapdragon 810 составит 2 ГГц

    15:3616

    Мессенджер WhatsApp прекратит работу после приема сообщения объемом 2 КБ: Речь идет о специально сформированном сообщении

    15:258

    Meizu показала смартфон MX4 с ОС Ubuntu Touch и фирменной оболочкой : Смартфон Meizu MX4 с Ubuntu Touch засветился на фото

    15:1622

    Google намерена адаптировать свои сервисы для самых юных пользователей : Google хочет сделать свои продукты более доступными для детей

    14:352

    Рынок серверов в третьем квартале 2014 года составил 12,7 млрд долларов: За год рынок серверов вырос на 4,8%

    13:511

    Мини-ПК Asus VivoMini в максимальной конфигурации оснащён процессором Intel Core i5-4210U: Мини-ПК Asus VivoMini в минимальной конфигурации без ОЗУ и SSD стоит $150

    13:0413

    Охладитель Raijintek Morpheus Core Edition предназначен для 3D-карт с TDP до 360 Вт: Охладитель Raijintek Morpheus Core Edition комплектуется радиаторами для микросхем памяти и регуляторов напряжения

    12:122

    Intel и Luxottica Group стали стратегическими партнерами в области создания умных очков : Первая совместная продукция Intel и Luxottica появится на рынке уже в будущем году

    11:021

    Memblaze и PMC вместе создадут быстрые SSD с интерфейсом PCIe: Высокопроизводительные SSD Memblaze с контроллерами PMC будут предназначены для вычислительных центров

    10:27

    Xolo готовит дешёвый смартфон Win Q1000 с ОС Windows Phone и пятидюймовым экраном: Смартфон Xolo Win Q1000 будет стоить около $90

    08:1532

    Смартфон Motorola Moto E второго поколения будет мало отличаться от существующей модели: Новый смартфон Motorola Moto E получит экран диагональю 4,5 дюйма

    07:453

    Asus хвастается видеокартой GeForce Matrix Platinum GTX 980 с частотой GPU 1342 МГц в режиме Boost: Asus раскрыла подробности видеокарты GeForce Matrix Platinum GTX 980

    07:152

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