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    11 декабря 2014

    Acer выпустит хромбуки C740 и C910 на процессорах Intel Broadwell: Хромбук Acer С910 получит экран диагональю 15,6 дюйма

    20:5637

    Роскомнадзор поставил фальшивые аккаунты в соцсетях вне закона:

    20:1222

    Теперь любой смартфон с ОС Android KitKat сможет транслировать изображение на приставку Chromecast: Это не единственное нововведение

    19:411

    Опубликованы характеристики смартфонов Samsung Galaxy E5 и E7: Спецификации Samsung Galaxy E5 и E7 во многом сходятся со спецификациями смартфонов Galaxy A5 и A7

    18:5614

    Сервис Instagram уже обогнал Twitter по количеству пользователей: 300 млн зарегистрированных учетных записей

    18:55

    Смартфон Microsoft RM-1052 (Lumia 1030), видимо, всё-таки появится на рынке в ближайшее время: Новые фотографии смартфона Microsoft RM-1052 (Lumia 1030) указывают на то, что устройство не отменено

    18:3617

    Hardkernel Odroid-C1: четырехъядерный конкурент для Raspberry Pi с ценой $35: Устройство уже можно приобрести за означенную цену

    18:0611

    Смартфон Samsung Galaxy Grand 3 получил дисплей диагональю 5,25 дюйма: По размеру диагонали экрана у Samsung Galaxy Grand 3 с предшественником паритет

    18:038

    FAA выдало ещё пять разрешений на использование беспилотных дронов в коммерческих целях: FAA разрешило использовать дроны ещё четырём компаниям

    17:151

    Внешний накопитель Toshiba Canvio AeroCast способен взаимодействовать с медиаадаптерами Google Chromecast: Внешний накопитель Toshiba Canvio AeroCast стоит $220

    16:54

    Смартфон Highscreen ICE 2 поступил в продажу:

    16:3410

    Xiaomi готовит обновление для своего смартфона Redmi 1S: Обновлённый смартфон Xiaomi Redmi 1S получит свежую версию ОС и меньшие габариты

    16:304

    Смартфон Vivo X5 Max толщиной 4,75 мм перехватил звание самого тонкого у модели Oppo R5 : Продажи Vivo X5 Max стартуют 22 декабря по цене около $485

    16:0116

    Cougar представила мембранную игровую клавиатуру Cougar 500K: Cougar 500K, по заверению производителя, должна навсегда изменить рынок мембранных клавиатур

    14:335

    Ikelite выпускает подводный бокс для камеры Panasonic Lumix LX100: В числе достоинств бокса Ikelite 6171.10 производитель выделяет поддержку TTL

    14:22

    Благодаря собранной сумме, планшет Jolla получит новые функции: На плашет Jolla компания собрала в пять раз больше средств, чем просила

    13:396

    Microchip выпускает четвертое поколение платформы для потокового аудиовещания JukeBlox : Модуль CY920 и SDK JukeBlox 4 призваны ускорить создание высококачественных устройств

    13:30

    IBM и Apple выпустили первую серию продуктов IBM MobileFirst for iOS: IBM и Apple выпустили первую волну корпоративных продуктов

    13:1421

    United Airlines обеспечит своих стюардесс смартфонами iPhone 6 Plus: United Airlines закупит более 23 000 смартфонов Apple

    12:4539

    Разработчик называет WÜF самым умным собачьим ошейником: Ошейник WÜF предложен в трех вариантах размера и двух вариантах цвета

    09:3022

    Водонепроницаемая гибкая клавиатура Adesso SlimTouch 212 имеет антимикробное покрытие: Цена клавиатуры Adesso SlimTouch 212 примерно равна $30

    08:306

    Специалисты Optikos придумали, как превратить iPhone в прибор ночного видения: Для съемки в темноте предлагается использовать инфракрасную подсветку

    08:0025

    Смартфон Oppo R1C получит стеклянную заднюю крышку с необычным рисунком: Смартфон Oppo R1C оснастят платформой Snapdragon 615

    07:4513

    Платформа HiSilicon Kirin 620 набирает в AnTuTu менее 30 000 баллов: Платформа HiSilicon Kirin 620 показывает достаточно скромные результаты в тестах AnTuTu

    07:156

    Планшетный компьютер NEC LaVie Tab W (TW708) работает под управлением ОС Windows 8.1: Планшетный компьютер оснащен 8-дюймовым дисплеем Full HD

    00:359

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