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    1 декабря 2014

    Термопасту EK-TIM Ectotherm теперь можно купить отдельно от водоблоков EK Water Blocks : Цена 5 г термопасты EK-TIM Ectotherm — 4,95 евро

    21:288

    У Lattice Semiconductor готово решение, позволяющее стыковать датчики изображения Sony типа CMOS с процессорами: Lattice Semiconductor предлагает мост между LVDS и MIPI CSI-2, реализуемый средствами FPGA

    21:10

    Введен в строй «умный город устойчивого развития» Фуджисава: Компания Panasonic ввела в строй город Фуджисава, строительство которого началось в 2010 году

    20:3233

    Intel приобрела создателей менеджера паролей PasswordBox: Компания PasswordBox стала частью Intel

    19:5210

    Объединение MGBASE-T Alliance поддержит IEEE в продвижении технологий Ethernet 2.5G и 5G : Технологии Ethernet 2.5G и 5G дают недорогой способ масштабирования пропускной способности корпоративных сетей

    19:43

    Экран самого большого планшета Apple будет чуть меньше, чем предполагалось: Источник уточнил габариты устройства и поколение SoC

    19:2543

    Смартфон Xolo Opus 3 получил фронтальную камеру со вспышкой: Смартфон Xolo Opus 3 стоит $135

    19:066

    Процессорный охладитель Thermalright True Spirit 140(BW) стал на 5 мм ниже и получил в обозначении приписку Rev A : Процессорный охладитель Thermalright True Spirit 140(BW) Rev A совместим со всеми современными настольными процессорами

    18:503

    Неизвестный смартфон Meizu k52 располагает небольшим экраном Full HD и платформой MediaTek MT6752: Смартфон Meizu k52 появился в базе GFXBench

    18:316

    Недорогой смартфон Samsung Z1 (SM-Z130H) с ОС Tizen анонсируют 10 декабря: Смартфон Samsung Z1 (SM-Z130H) будет стоить менее $100

    18:118

    OnePlus не сможет устанавливать CyanogenMod в смартфоны One для индийского рынка: Компания разработает свою прошивку, которая будет основана на новой версии Android

    18:00

    Silicon Power выпускает модули памяти UDIMM DDR4-2133 объемом 4 и 8 ГБ: Пропускная способность модулей Silicon Power UDIMM DDR4-2133 достигает 17 ГБ/с

    16:587

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC970 GTX WF3 предназначен для 3D-карты Gigabyte GTX 970 Gaming G1: EK Water Blocks EK-FC970 GTX WF3 — водоблок с полным покрытием

    16:25

    Фото дня: смартфон Microsoft RM-1052 — возможный преемник Nokia Lumia 1020: Смартфон Microsoft RM-1052 могут оснастить выдающейся камерой

    15:529

    Смартфон HTC Desire 620 представлен в двух модификациях с разными платформами: HTC анонсировала смартфоны Desire 620

    15:211

    Хромбуков для американских школ впервые закуплено больше, чем планшетов Apple iPad: Привлекательной стороной хромбуков являются цены, начинающиеся с отметки $199

    15:0043

    Появилась информация о смартфоне Samsung SM-E700F: Смартфон Samsung SM-E700F получит большой экран

    12:302

    Следующие очки Google Glass будут построены на процессоре Intel: Как утверждается, Intel будет не только поставлять процессоры для Google Glass

    12:0320

    Quantum3D анонсирует генератор изображений Independence IDX 8000: Генератор изображений Quantum3D Independence IDX 8000 предназначен для учебных симуляторов

    11:257

    Сетевое хранилище NAS QNAP TS-451S оптимизировано для SSD типоразмера 2,5 дюйма: NAS серии QNAP SS-x53 Pro переименованы в TS-453S Pro и TS-853S Pro

    10:5510

    3D-карта Asus GeForce GTX 970 DirectCU Mini подойдет для малогабаритных ПК: Процессор 3D-карты Asus GeForce GTX 970 DirectCU Mini работает на базовой частоте 1088 МГц

    08:0019

    Производители хотят стереть ценовое различие между смартфонами начального уровня и наиболее оснащенными телефонами: Компании AU Optronics, Innolux, BOE и Tianma Optoelectronics уже ощущают необходимость снизить цены на выпускаемые ими панели

    07:306

    Значков на корпусах электронных устройств станет меньше: В США принят закон об электронной маркировке

    07:006

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