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    8 декабря 2014

    Шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR уже можно купить: Шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR Innovator Edition стоит $200

    21:4425

    LG Display выделяет разработку и производство дисплеев OLED в специальное подразделение: LG Display верит в перспективы OLED

    20:5210

    Набор из водоблока и радиатора EK Water Blocks EK-FB KIT GA X99 LE предназначен для системных плат серии Gigabyte X99: Цена набора EK-FB KIT GA X99 LE – Nickel примерно равна 65 евро

    20:32

    Контроллеры Marvell 88NV1140 и 88NV1120 хорошо подходят для миниатюрных SSD : Контроллеры Marvell 88NV1140 и 88NV1120 поддерживают флэш-память TLC NAND

    20:215

    Атака клонов: Lenovo готовит еще один смартфон, похожий на iPhone: Если Lenovo Sisley S90 старался походить на iPhone 6, то модель S60 — калька с iPhone 5c

    19:4723

    Представлены SSD Samsung 850 Evo с 32-слойной флэш-памятью 3D V-NAND: В продаже SSD Samsung 850 Evo появятся с этого месяца

    19:1313

    Платформа AllWinner H3 позволит воспроизводить видео 4K на медиаплеерах дешевле $50: Первые устройства появятся в ближайшее время

    18:2544

    Raccoon: клиент магазина Google Play для ПК: Утилита позволяет загружать файлы apk из магазина Play прямо на ПК

    17:458

    LG намерена отказаться от линейки смартфонов G Pro: Смартфон LG G Pro 3 не увидит свет

    16:5345

    Broadcom добавляет поддержку NFC в платформу для интернета вещей: Компания Broadcom первой интегрировала поддержку Wi-Fi, Bluetooth Smart и NFC в рамках единой платформы

    16:52

    27-дюймовый монитор Asus PB279Q обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB: Asus PB279Q оценен производителем в $799

    16:5022

    Сетевое хранилище Synology DS2015xs основано на новой SoC Annapurna AL-514: Официально устройство будет представлено завтра

    16:471

    HDDWatches — «неумные» часы, созданные на основе крошечного жесткого диска: Часы HDDWatches созданы на основе HDD Microdrive

    16:3110

    Новая видеокарта Asus GeForce GTX 750 охлаждается пассивной СО: Asus оснастила карту GeForce GTX 750 (GTX750-DCSL-2GD5) пассивным охладителем

    15:378

    По итогам этого года Lenovo обойдёт Samsung по объёмам продаж ноутбуков и планшетов: Lenovo выходит на второе место на рынке ноутбуков и планшетов

    14:4218

    Смартфон LG L25 с FireFox OS оснастят платформой Snapdragon 400 и экраном HD: Смартфон LG L25 получит 1,5 ГБ оперативной памяти

    14:167

    OnePlus опровергает слухи о поставках восстановленных смартфонов и подтверждает, что в OnePlus One используется стекло Gorilla Glass 3 : OnePlus категорически настаивает, что никогда не поставляла восстановленные смартфоны

    14:077

    Samsung подала апелляцию, считая выплаты в пользу Apple завышенными: Samsung не хочет выплачивать Apple 930 млн долларов

    14:0028

    Устройство Sphere 3D V50 позволяет организовать работу до 50 виртуальных рабочих мест: Устройство Sphere 3D V50 предназначено для рабочих групп и небольших офисов

    13:054

    Intel инвестирует 1,6 млрд долларов в китайскую фабрику в Чэнду: Intel инвестирует 1,6 млрд долларов для модернизации своей китайской фабрики

    12:148

    Стали известны характеристики первого HDD Seagate объемом 8 ТБ: Накопитель вошел в линейку Archive

    11:4924

    В конфигурацию APU AMD A4 Pro-3340B входит GPU Radeon HD 8240G: APU AMD A4 Pro-3340B выпускается по 28-нанометровой технологии и характеризуется TDP 25 Вт

    11:2411

    Максимальный объем SSD Samsung 850 Evo составит 1 ТБ: Начало продаж Samsung 850 Evo ожидается в январе 2015 года

    10:4035

    Toshiba Shared Board — 24-дюймовый моноблочный компьютер под управлением Android 4.2: Toshiba Shared Board оснащен двухъядерным CPU частотой 1 ГГц

    10:195

    Навигационный концентратор Broadcom BCM4774 поддерживает Galileo, GPS, GLONASS, SBAS, QZSS и BeiDou: Навигационный концентратор Broadcom BCM4774 предназначен для смартфонов

    07:0013

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