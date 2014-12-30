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    30 декабря 2014

    Globalfoundries может задержаться с развертыванием массового производства 14-нанометровой продукции: Причиной названа неготовность фабрики

    21:4517

    Подтвердились спецификации смартфона HTC Hima (M9), появилось его изображение: Смартфон HTC Hima (M9) может быть представлен уже в январе

    21:168

    Самыми популярными мобильными устройствами, активируемыми в рождественские дни, оказались смартфоны Apple iPhone и планшеты Apple iPad: На втором месте — Samsung

    20:1553

    Смартфон Samsung Galaxy A7 анонсируют 14 января: Смартфон Samsung Galaxy A7 представят в середине января

    19:266

    Российская компания Picaso 3D представила новый 3D-принтер Designer PRO 250: Желающие могут оформить предварительный заказ за 140 000 рублей

    18:129

    Моноблочные акустические системы Samsung WAM6500 и WAM7500 имеют необычную внешность: Компания Samsung собирается представить на CES 2015 активные акустические системы

    15:3824

    В будущем году Samsung анонсирует как минимум четыре новых ноутбука: Samsung решила несколько плотнее заняться сегментом ноутбуков

    14:4625

    В Nikon знают о проблеме с камерой D750 и ищут решение: Проблема вызвана особенностями конструкции зеркальных камер и свойственна многим другим моделям

    14:3322

    Murata и Elliptic Labs будут вместе продвигать технологию бесконтактного управления жестами : Ключевыми компонентами разработки являются измерительные преобразователи производства Murata и ПО Elliptic Labs

    13:122

    Японские исследователи создали гель, позволяющий приклеивать датчики к внутренним органам: Эксперименты подтвердили жизнеспособность идеи

    12:312

    Модули памяти Adata DDR4 XPG Z1 Gold Edition работают на эффективной частоте до 3333 МГц : Adata окрашивает радиаторы модулей памяти DDR4 XPG Z1 в золотистый цвет

    12:081

    У смартфона Motorola Moto G второго поколения появится версия с поддержкой LTE: Motorola Moto G второго поколения с поддержкой LTE получил АКБ немного увеличенной емкости

    11:102

    Первым монитором с поддержкой технологии AMD FreeSync оказалась модель Iiyama B2888UHSU-B1, продающаяся уже полгода: В начале следующего года LG представит два новых сверхширокоформатных монитора с поддержкой AMD FreeSync

    09:005

    Новый ультрабук Samsung Series 9 получил экран разрешением 2560 х 1600 точек и корпус толщиной 11,8 мм: Новый ноутбук Samsung Series 9 оснащён экраном разрешением 12,2 дюйма

    08:0062

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