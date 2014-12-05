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    5 декабря 2014

    Специалисты Toshiba создали эффективную технологию искусственного фотосинтеза: топливо и сырье можно будет получать из воздуха и воды: Технология, разработанная специалистами Toshiba, характеризуется эффективностью 1,5%

    22:2643

    Intel заказывает выпуск микросхем у TSMC : TSMC будет выпускать для Intel однокристальные системы SoFIA

    21:2923

    Silicon Image создает дочернее предприятие с участием Qualcomm, которое будет заниматься «интернетом всего»: Основой Qterics стала компания UpdateLogic, приобретенная Silicon Image в мае этого года

    20:41

    Samsung опровергла обвинения в использовании восстановленных экранов Super AMOLED при сборке новых смартфонов: Samsung не использует восстаноленые экраны для новых устройств

    19:5353

    Xiaomi готовит на 9 декабря какое-то мероприятие : 9 декабря Xiaomi может анонсировать какое-то новое устройство

    19:272

    Подводный «магазин» Sony Xperia Aquatech Store оказался трёхдневной демонстрационной площадкой для избранных: Площадка Sony Xperia Aquatech Store просуществовала всего три дня

    18:3312

    Акустика ThinkGeek Death Star Bluetooth имитирует боевую космическую станцию: К счастью, функциональность различается

    18:2010

    Однокристальная платформа MediaTek MT6592M служит сердцем бюджетных смартфонов Xolo Omega 5.0 и Omega 5.5: Смартфон Xolo Omega 5.0 и Omega 5.5 стоят 145 и 160 долларов

    17:39

    Cyanogen разъяснила свою позицию по индийским смартфонам OnePlus: Поддержка будет продолжаться

    17:361

    Предложено решение для понижения чрезмерной резкости экрана смартфона LG G3: Для установки потребуется custom recovery

    16:309

    В следующем году на рынок будет поставлено около 25-27 млн мобильных ПК с сенсорными экранами: Аналитики ожидают небольшое увеличение спроса на ноутбуки с сенсорными экранами

    16:264

    Advantech и Microsoft будут разрабатывать продукты и услуги для сегмента Интернета вещей : Advantech и Microsoft будут работать над платформой IoT WISE-Cloud

    16:101

    Tommy Hilfiger предлагает куртки с отстегивающимися солнечными батареями: Легким движением руки смартфон заряжается.. смартфон заряжается

    15:4818

    В следующем году MediaTek намерена отгрузить более 100 млн платформ с поддержкой LTE: MediaTek в следующем году увеличит долю платформ с LTE до более чем 50%

    15:16

    Смартфон Xodiom за $330 предлагает SoC Snapdragon 805, экран Super AMOLED и 3 ГБ ОЗУ: Вот только торопиться с заказом не стоит

    14:5211

    Lenovo будет продавать новый смартфон K3 по цене $100 исключительно посредством интернет-магазина: Смартфон Lenovo K3 привлекает лимонно-жёлтым цветом

    14:269

    Согласно данным AnTuTu, смартфон Samsung Galaxy S6 получит экран 2K диагональю 5,5 дюйма: Смартфон Samsung Galaxy S6 оснастят 20-мегапиксельной камерой

    12:3029

    Магнитный интерфейс Nanoport может превратить несколько смартфонов в планшет: Nano Magnetics разработала интерфейс Nanoport для передачи данных и энергии между устройствами

    11:5016

    Твердотельные накопители Apacer mSATA H1-M предназначены для промышленной электроники: Твердотельные накопители Apacer mSATA H1-M выпускаются объемом 16, 32, 64, 128 и 256 ГБ

    11:33

    ZTE Q7 — ещё один смартфон, похожий на новые аппараты Apple: Смартфон ZTE Q7 получит экран диагональю 5,5 дюйма

    10:4719

    Jiayu S3 докажет, что флагманские смартфоны могут стоить не более $150: Смартфон Jiayu S3 оснастят платформой MediaTek MT6752

    10:3014

    По слухам, в следующем году Apple может выпустить новый смартфон с четырёхдюймовым экраном: Apple хочет выпустить новый компактный смартфон

    10:0038

    Процессорный охладитель Xigmatek Tyr SD962 относится к начальному уровню: Конструкция Xigmatek Tyr SD962 включает две медные тепловые трубки диаметром 6 мм

    09:51

    Pegatron может получить более половины всех заказов на смартфоны Apple iPhone 6s в следующем году: Pegatron получит больше заказов от Apple в 2015 году

    09:304

    Компания BMW закупит 57 000 смартфонов Nokia Lumia для своих сотрудников: BMW закупит большую партию смартфонов Nokia

    09:0062

    Qualcomm может перенести выход платформы Snapdragon 810 из-за многочисленных проблем: Qualcomm испытывает проблемы с работоспособностью SoC Snapdragon 810

    08:1537

    Планшет Google Project Tango доступен для покупки всем желающим : Google сделала доступным для покупки планшет Project Tango

    07:4012

    Смартфон HTC Hima получит пятидюймовый экран и платформу Snapdragon 810: Смартфон HTC Hima будет являться новым флагманом компании

    07:153

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