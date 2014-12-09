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    9 декабря 2014

    Датчик изображения ON Semiconductor AR0230CS формата 1/2,7 дюйма имеет разрешение 2,1 Мп: Датчик изображения ON Semiconductor AR0230CS предназначен для камер видеонаблюдения

    23:209

    Samsung тестирует смартфон Galaxy Note 4 с платформой Snapdragon 810: Смартфон Samsung Galaxy Note 4 может получить новую платформу Qualcomm

    20:0625

    IBM UrJar: проект использования старых аккумуляторов в районах без централизованной электросети: Более всего такой проект востребован в Индии

    19:4920

    Обновление Denim выйдет в ближайшее время для самых популярных смартфонов Lumia: В фокусе смартфоны Lumia 530, Lumia 635, Lumia 920, Lumia 925, и Lumia 1020

    18:347

    Внешний аккумулятор Adata PT100 емкостью 10000 мАч одновременно заряжает два устройства: Суммарная выходная мощность 15 Вт

    17:398

    Смартфоны Blackphone получат собственный магазин приложений: Blackphone намерена открыть свой магазин приложений для PrivatOS

    17:282

    На выставке MWC 2015 компания LG покажет часы G Watch R2 с поддержкой LTE: LG готовит часы G Watch R2 с поддержкой 4G

    16:5714

    Флэшка Adata UC340 развивает скорость чтения до 200 МБ/с: Новинка появится в продаже в ближайшее время

    16:553

    Технология Enevate HD-Energy Technology многократно повышает энергетическую плотность литий-ионных аккумуляторов: Для элементов, изготовленных специалистами Enevate, характерно очень низкое внутреннее сопротивление

    16:4527

    Самый тонкий смартфон Vivo X5 Max получит пухлую мини-версию: Смартфон Vivo X5F будет толще, чем X5 Max

    16:352

    Xiaomi представила новое устройство под названием Mi Air Purifier, и это совершенно не то, чего можно было ожидать: Xiaomi анонсировала очиститель воздуха Mi Air Purifier

    15:3339

    Amazon тестирует в качестве средства быстрой доставки заказов не только беспилотники: Amazon планирует ввести в Нью-Йорке услугу доставки Amazon Prime Now

    14:5229

    Century Micro выпустила первые в мире низкопрофильные модули DDR4 DIMM: Модули Century Micro CK4GX4-D4RE2133VL81 уже можно купить

    14:097

    Amazon намерена проводить испытания программы Prime Air за пределами США: Из-за позиции FAA, Amazon перенесёт испытания беспилотных дронов в другие страны

    13:533

    LG регистрирует торговую марку G Pen: LG намерена расширить возможности стилусов в своих смартфонах

    12:325

    Intel готовит два новых процессора: Core i7-4720HQ и i7-4722HQ: Процессоры Core i7-4720HQ и i7-4722HQ появятся в следующем квартале

    12:052

    Первым смартфоном с платформой Kirin 620 станет Huawei Honor Play 4X стоимостью $130: Смартфон Huawei Honor Play 4X получит экран диагональю 5,5 дюйма

    11:536

    У Freescale готов первый чипсет беспроводной зарядки Qi, рассчитанный на мощность 15 Вт: В набор вошли микросхемы Freescale WPR1516 и MWCT1012

    08:0029

    Бюджетный смартфон Meizu анонсируют до конца декабря: Появились фото дешёвого смартфона Meizu

    07:452

    Дисплеи Kyocera TCG104XGLP и TCG121XGLP характеризуются яркостью 1300 и 1200 кд/м²: Изображение на дисплеях Kyocera TCG104XGLP и TCG121XGLP хорошо видно даже при ярком солнечном свете

    07:305

    Micromax Canvas Selfie — ещё один смартфон с фронтальной 13-мегапиксельной камерой: Смартфон Micromax Canvas Selfie оснащён восьмиядерной платформой

    07:151

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