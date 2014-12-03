  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    3 декабря 2014

    Смартфон LG G3 Screen продаётся очень плохо из-за низкой производительности SoC Nuclun, а также проблем с перегревом: Смартфон LG G3 Screen подешевел в 4 раза

    21:3718

    Принята спецификация Bluetooth 4.2: Спустя ровно год после Bluetooth 4.1

    19:3721

    Компания Dakele вдохновлялась дизайном устройств Apple, создавая свой новый смартфон: Продажи смартфона 大可乐3 начнутся в ближайшее время

    18:5974

    В драйверах Nvidia появилось упоминание о мобильной 3D-карте GeForce GTX 965M: Nvidia готовит видеокарту GeForce GTX 965M

    18:48

    Первые фото возможной обновки в семействе Asus ZenFone: Пока устройство известно под индексом Asus X002

    17:593

    В игровой клавиатуре Cougar 600K используются переключатели Cherry MX: Новинка стала упрощенной версией модели 700K

    17:222

    Apple не удалось зарегистрировать товарный знак App Store в Австралии: Федеральный суд Австралии отклонил аппелляцию Apple по поводу регистрации товарного знака App Store

    16:468

    Huawei признала скромные успехи устройств с Windows Phone, рассказала о конкурентах: Менее процента от общего пирога ОС Windows Phone

    16:3035

    Huawei анонсировала 64-разрядную платформу Kirin 620 с восемью процессорными ядрами Cortex-A53: SoC HiSilicom Kirin 620 поддерживает LTE

    16:009

    По итогам 2015 года Asus может занять третье место среди крупнейших производителей ноутбуков: За 2015 год Asus поставит на рынок минимум 22,1 млн мобильных ПК

    15:134

    В Samsung решили не менять руководителя мобильного подразделения : Прибыль Samsung в минувшем квартале оказалась наименьшей за три последних года

    15:0215

    Минкомсвязи выступило против обязательных профстандартов :

    14:5514

    HTC намерена в следующем году выпустить второе поколение необычной камеры RE: HTC продолжит выпускать камеры

    14:164

    Бюджетные смартфоны Asus ZenFone 2 могут получить платформы MediaTek, да ещё и с поддержкой LTE: Asus может сделать выбор в пользу платфоhv MediaTek для своих смартфонов

    13:521

    Жесткие диски Seagate Enterprise NAS HDD объемом до 6 ТБ предназначены для корпоративных сетевых хранилищ: Компания Seagate анонсировала накопители на жестких магнитных дисках Enterprise NAS HDD

    13:482

    ФБР взялось расследовать дело по закупке школьным округом Лос-Анджелеса планшетов iPad на сумму 1,3 млрд долларов: Контракт Apple с школьным округом Лос-Анджелеса может нарушать закон

    13:2712

    Профессор Стивен Хокинг получил новую систему для общения с внешним миром: Созданная Intel система может стать отправной точкой для решений, способных помочь другим людям, страдающим БДН и параличом

    11:549

    Представлен смартфон YotaPhone 2: Смартфон YotaPhone 2 стоит 32 990 рублей

    11:4884

    Смартфон Samsung Galaxy A7 толщиной 6,5 мм замечен в базе данных TENAA: Анонс Samsung Galaxy A7 ожидается в ближайшее время

    11:2211

    ZX Spectrum возвращается: На днях сэр Клайв Синклер и компания Retro Computers вышли на IndieGoGo с устройством под названием Sinclair Spectrum Vega

    11:0072

    StarTech.com предлагает стыковочную станцию с интерфейсом Thunderbolt 2, поддерживающую мониторы 4К: Стыковочная станция TB2DOCK4KDHC оснащена интерфейсами USB 3.0, SPDIF, eSATA, HDMI и другими

    11:0011

    Твердотельные накопители корпоративного класса Toshiba HK3R2 и HK3E2 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Ознакомительные образцы SSD серий Toshiba HK3E2 и HK3R2 уже доступны

    10:462

    По словам производителя, HP EliteBook Folio 1020 — самые тонкие и легкие ноутбуки бизнес-класса: Толщина HP EliteBook 1020 и HP EliteBook 1020 Special Edition (SE) — 15,7 мм

    10:2211

    Доки Addonics UDD25 поддерживают накопители типоразмера 2,5 дюйма, M.2 и mSATA, а также карты памяти CFast и CF: Доки Addonics UDD25 не требуют установки драйверов и работают сразу после подключения

    10:00

    Производители ожидают рост спроса на SSD с интерфейсом PCIe : Скорее всего, контроллеры для SSD с интерфейсом PCIe будут выпускать только три компании

    09:008

    Мини-ПК Compulab Utilite2 на 30% компактнее предшественника и вдвое быстрее: Заказать новинку можно будет уже в этом году

    08:256

    По предварительным данным, основой смартфона Huawei Glory 6 Plus будет SoC HiSilicon Kirin 925 с восьмиядерным процессором: Датой выхода смартфона Huawei Glory 6 Plus названо 16 декабря

    08:005

    Твердотельный накопитель Sonnet Tempo выполнен в виде карты расширения PCIe, на которой установлен SSD типоразмера M.2: Объем твердотельного накопителя Sonnet Tempo — 512 ГБ

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018