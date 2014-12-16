  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 декабря 2014

    Мини-ПК Giada i200 объемом 0,5 литра комплектуется процессором Intel Core i5: В исполнении с процессором Intel Core i5 мини-ПК оценивается в 460 евро

    21:3318

    Под судебный запрет в Индии попадают только те смартфоны Xiaomi, которые основаны на платформах MediaTek: Xiaomi сможет продавать смартфоны с SoC Qualcomm с 8 января

    20:301

    Samsung вела работы над тонким 5-дюймовым смартфоном Galaxy U5 (SM-U500F), но его выпуск отложен: Аппарату приписывают 5-дюймовый дисплей Super AMOLED, SoC Exynos 5433 и камеру разрешением 16 Мп

    17:4713

    Представлен смартфон Huawei Honor 6 Plus с системой из двух тыловых камер: Смартфон Huawei Honor 6 Plus оценён в $325

    17:3024

    Новый флагманский смартфон Microsoft выйдет не раньше второй половины 2015 года: А до тех пор компания выпустить несколько моделей начального и среднего уровней

    16:0213

    Специалисты Seiko Epson создали узел для печати панелей OLED плотностью 360 пикселей на дюйм: В Seiko Epson планируют создать узел для печати панелей OLED плотностью 600 пикселей на дюйм

    15:3417

    Хранилища с сетевым подключением Asustor AS5002T и AS5102T рассчитаны на два накопителя, AS5004T и AS5104T — на четыре: В планах Asustor — выпуск моделей линеек 50T и 51T, рассчитанных на восемь и десять накопителей

    15:122

    Специалисты Crossbar устранили одно из основных препятствий на пути к серийному выпуску энергонезависимой памяти 3D RRAM: Данных о том, когда чудо-память Crossbar появится на рынке, пока нет

    14:3613

    Опубликованы изображения мини-версии смартфона OnePlus One:

    14:207

    Смартфон Elephone P5000 оснащен аккумуляторной батареей емкостью 5350 мА·ч и дактилоскопическим датчиком: Elephone P5000 поступит в продажу в январе 2015 года

    13:5632

    Планшет Huawei Honor T1 оснащен восьмидюймовым экраном и модемом 3G: При габаритах 210,6 x 127,7 x 7,9 мм планшет Honor T1 весит 360 г

    10:473

    Смартфон HTC One (M9) Hima будет выпускаться в трех цветовых вариантах: сером, серебристом и золотистом: Анонс нового флагмана HTC ожидается в начале 2015 года

    10:3613

    Lattice Semiconductor представляет решение для обнаружения и распознавания голоса, предназначенное для мобильных устройств: Решение для обнаружения и распознавания голоса, созданное Lattice Semiconductor для мобильных устройств, имеет минимальное по отрасли энергопотребление

    08:303

    ViewSonic выпускает фильтры, защищающие информацию на экране монитора от посторонних глаз: Новые фильтры предложены размером от 21,5 до 27 дюймов

    08:004

    8% владельцев iPhone ежедневно удаляют информацию с устройства из-за нехватки памяти: 91% проданных смартфонов iPhone — модели с 8 либо 16 ГБ флэш-памяти

    07:1577

    Контроллер питания ams AS3722 предназначен для устройств на базе Nvidia Tegra K1 и других многоядерных SoC на архитектуре ARM: Дополнением ams AS3722 служит мощный регулятор ams AS3728

    07:001

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018