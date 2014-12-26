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    26 декабря 2014

    Китай намерен к 2020 году перейти на использование собственных технологий в ключевых отраслях: Китай хочет заменить иностранные технологии собственными разработками

    17:02112

    Asustek Computer рассчитывает за год увеличить продажи смартфонов ZenFone в 2-2,5 раза : Продажи смартфонов Asustek ZenFone в этом году оцениваются в восемь миллионов штук

    13:46

    Мини-ПК Foxconn Ultra Nano PC построен на процессоре Intel Bay Trail Z3735 с пассивным охлаждением: Foxconn считает, что миниатюрный компьютер Ultra Nano PC пригодится дома и в офисе

    13:3621

    Compal собирается поднять цены на выпуск продукции на условиях ODM на 5-15%: Compal приходится повышать цены вслед за повышением зарплат в Китае

    12:445

    В начале следующего года на японском рынке появятся смартфоны VAIO : Через месяц японцы смогут купить смартфоны VAIO

    12:2611

    Смартфоны Blu Studio 6.0 LTE, Studio 5.0 HD LTE и Studio Mini LTE построены на SoC Qualcomm Snapdragon 400: Смартфоны Blu Studio 6.0 LTE, Studio 5.0 HD LTE и Studio Mini LTE продаются без привязки к оператору

    12:081

    HTC также займётся продажей бюджетных смартфонов посредством интернет-магазинов: Камеры HTC RE продаются хорошо

    11:572

    Корпус DeepCool Landking имеет док SATA и четыре разъема USB: Габариты корпуса DeepCool Landking равны 512 х 218 х 515 мм, масса — 6,67 кг

    11:372

    В Сеть попали качественные фото смартфона Samsung Z1: Смартфон Samsung Z1 засветился на живых фото ещё раз

    10:0015

    UMC инвестирует почти 300 млн долларов в расширение производственных мощностей: UMC увеличит свои производственные мощности более чем на 60%

    09:302

    Появились фото корпуса смартфона Huawei Ascend P8: Смартфон Huawei Ascend P8 получит тонкий металлический корпус

    09:004

    По данным цепочки поставок, в следующем полугодии Sony выпустит большой и дорогой планшет: Экран нового планшета Sony будет больше 12 дюймов по диагонали

    08:3012

    За полгода компания Xiaomi продала в Индии более 1 млн смартфонов : Xiaomi преодолела рубеж в 1 млн проданных смартфонов в Индии

    08:10

    Apple регистрирует новый логотип Mac Logo: Заявки поданы на цветной и черно-белый варианты логотипа Apple Mac Logo

    08:0037

    Объем внешних HDD Buffalo HD-PCFU3-C достигает 2 ТБ: На японском рынке внешние HDD Buffalo HD-PCFU3-C должны появиться в начале января

    07:302

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