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    24 декабря 2014

    Nikon подтверждает планы выпуска зеркальной камеры с полнокадровым датчиком высокого разрешения: В Nikon признают уменьшение интереса потребителей к камерам

    21:5128

    Планшет Xiaomi MiPad 2 будет построен на платформе Intel: По предварительным данным, в конфигурацию Xiaomi MiPad 2 войдет 2 ГБ оперативной памяти

    20:537

    Panasonic окончательно выходит из бизнеса по производству печатных плат: Весной следующего года Panasonic продаст последнюю фабрику по производству печатных плат

    20:465

    Системная плата Supermicro C7Z97-M рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA 1150: О цене платы Supermicro C7Z97-M данных нет

    20:419

    Готовится позолоченная версия смартфона Samsung Galaxy Note Edge: О дате появления на прилавках не сообщалось

    20:3422

    Анонсирован объектив Tokina AT-X 11-20 PRO DX: В Японии объектив Tokina AT-X 11-20 PRO DX можно будет купить, начиная c февраля будущего года по цене около $800

    19:292

    Jaasta E Ink Keyboard — клавиатура с дисплеем E Ink на каждой клавише: Клавиатура Jaasta E Ink Keyboard обойдётся в $300

    19:0826

    YotaPhone 2 подорожал на 21%:

    19:0729

    Внешняя звуковая карта Asus Xonar U3 Plus оснащена усилителем для наушников: Внешняя звуковая карта Asus Xonar U3 Plus ориентирована на пользователей настольных и мобильных ПК

    19:076

    Samsung Galaxy S6 может стать первым смартфоном с 4 ГБ оперативной памяти: Выход смартфона Samsung Galaxy S6 ожидается в 2015 году

    18:4643

    WiTricity рассчитывает, что программа партнерства поможет внедрению технологии беспроводного питания A4WP Rezence: Программа WiTricity включает обучение, доступ к рефренсным образцам и патентам

    18:34

    THine называет THC63LVD827-Q первым в отрасли преобразователем TTL-LVDS, соответствующим требованиям AEC-Q100: Преобразователь THine THC63LVD827-Q предназначен для автомобильной электроники

    16:11

    Samsung закрывает один из основных фирменных магазинов в Великобритании: Samsung закрывает фирменный магазин в Лондоне

    14:545

    Производители не ждут от выхода Windows 10 оживления спроса на ПК : Microsoft отказалась от старых стратегий

    14:4756

    Появились «живые» фото смартфона Samsung Z1 с ОС Tizen: Смартфон Samsung Z1 получит 768 МБ ОЗУ

    14:2910

    Samsung прекратит всяческую поддержку платформы Bada : Samsung окончательно ставит крест на ОС Bada

    14:1015

    Littelfuse NANO2 470 и 476 — самые маленькие плавкие предохранители, рассчитанные на напряжение переменного тока 125 и 250 В : Поставки плавких предохранителей Littelfuse NANO2 470 и 476 уже начались

    13:357

    В 2015 году Oppo поставит на рынок примерно 50 млн смартфонов: Около 70% смартфонов Oppo продаётся на родном рынке

    13:223

    GT Advanced Technologies попробует продать печи для изготовления сапфира по 500 000 долларов за штуку: В компании GT Advanced Technologies считают, что уладили спор с Apple

    13:0413

    Смартфоны Philips S356 и S316 основаны на платформе MediaTek MT6732: Смартфоны Philips S356 и S316 стоят $210 и $130 соответственно

    12:594

    OKI готова серийно выпускать 30-слойные печатные платы для микросхем с шагом выводов 0,35 мм и числом выводов около 1000: Прорыв обеспечен фирменной технологией высокоточного тонкого напластования и высокоточного сверления OKI FiTT

    12:328

    Уже в следующем году в Сингапуре на дорогах появятся беспилотные автомобили: Сингапур хочет опробовать автономные автомобили в реальных условиях

    11:4227

    Micron и A*STAR Data Storage Institute продолжат совместно разрабатывать память STT-MRAM: Micron и A*STAR Data Storage Institute надеются довести технологию STT-MRAM до коммерческого применения

    11:416

    Продажи смартфонов Huawei линейки Honor за год выросли в 20 раз : Аппараты линейки Honor заняли 25% продаж Huawei

    11:02

    Asus готовит новый смартфон ZenFone 4 (ZC451CG) с более ёмким аккумулятором: Смартфон Asus ZenFone 4 (ZC451CG) получит камеру разрешением всего 5 Мп

    07:459

    Война окончена — консорциум Rockstar продал большую часть патентов Nortel компании RPX: Rockstar больше не сможет подавать в суд, используя патенты Nortel

    07:155

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