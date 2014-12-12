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    12 декабря 2014

    Объем новой карты памяти Transcend SDXC UHS-I U3 равен 256 ГБ: Цена карты памяти Transcend SDXC UHS-I U3 объемом 256 ГБ — $289

    21:5812

    Производитель называет Xolo Q900s Plus самым легким смартфоном: Смартфон Xolo Q900s Plus весит 100 г

    21:207

    Фото дня: прототип смартфона Samsung Galaxy S6: Появилось первое живое фото смартфона Samsung Galaxy S6

    21:0016

    Fujitsu инвестирует 441 млн долларов в модернизацию своих центров обработки данных в Японии: Fujitsu вложит почти полмиллиарда долларов в ЦОДы

    20:33

    Флэшка Silicon Power Blaze B31 оснащена интерфейсом USB 3.0, Ultima U31 — интерфейсом USB 2.0: Флэшки Ultima U31 и Blaze B31 выпускаются фиолетового, желтого и красного цветов

    20:25

    По подсчетам Digitimes Research, число пользователей TD-LTE по всему миру приблизилось к 100 млн: Сети TD-LTE составляют 13% всех эксплуатируемых сетей 4G LTE

    20:11

    Мини-ПК Pipo X7 оснащается процессорами Intel Atom с расчетной мощностью менее 3 Вт: Новинка заключена в белый металлический корпус

    20:053

    Спрос на электронную бумагу идет на спад: Производители электронной бумаги связывают надежды с носимыми устройствами

    19:5858

    Клавиатура Spire Curvature имеет эргономичную форму с разделенным буквенным блоком: Хорошо знакомая конструкция получила реинкарнацию в изделии Spire

    19:4719

    Фотографии готовящихся к выпуску мини-ПК Intel NUC размещены на сайте компании: Появление прошивки BIOS свидетельствует о фактической готовности устройств

    18:307

    Nanoplug — крошечный слуховой аппарат габаритами всего 7,1 х 5,7 х 4,17 мм: Слуховой аппарат Nanoplug по размерам меньше кофейного зерна

    17:359

    Еще не выпущенный смартфон Elephone P6000 обещают обновить до Android 5.0 уже после выпуска: Оценено устройство в $170

    17:25

    Смартфон Google Nexus 5 снимается с производства: Его дело продолжит Nexus 6

    16:0815

    Apple ужесточает требования для производителей чехлов к своей продукции: Отныне производители чехлов для устройств Apple должны больше беспокоится о защите аппаратов и окружающей среды

    15:5330

    Шестидюймовый экран смартфона Huawei Ascend Mate 7 Monarch защищен сапфиром, а покупателя аппарата ждет необычный подарок: Цена Huawei Ascend Mate7 Monarch — $710

    15:5122

    Цифровой микрофон Razer Seirēn позволяет выбирать между четырьмя диаграммами направленности: Частотный диапазон Razer Seirēn заявлен равным 20-20000 Гц

    15:286

    Samsung уже приступила к производству однокристальных платформ Apple A9: Со вчерашнего дня Samsung начала выпускать процессоры Apple A9

    15:0926

    Анонс зеркальной камеры Nikon D5500 с сенсорным экраном ожидается в начале 2015 года: Кроме того, в начале 2015 года ожидается анонс камеры Nikon D7200

    15:0816

    Ассортимент DeepCool пополнился блоком питания Quanta DQ650 EVO: Блок питания DeepCool Quanta DQ650 EVO соответствует требованиям сертификата 80 Plus Gold

    14:57

    Представлена игровая мышь Ozone Argon Ocelote World: Среди достоинств мыши Ozone Argon Ocelote World производитель выделяет наличие 128 КБ памяти для хранения настроек

    14:45

    Oculus VR приобретает компании Nimble VR и 13th Lab: Oculus VR хвастается пополнением штата

    14:317

    HP планирует в 2016 году выпустить принципиально новый компьютер, а операционную систему для него — уже в 2015 году: Вместо медных проводников в The Machine будут использоваться оптические соединения

    14:1515

    Xiaomi работает над собственным автомобилем под кодовым именем Mistla: Xiaomi замахнулась на автомобильный рынок

    13:3112

    Смартфон Huawei Honor 6 Plus с парой тыловых камер и платформой Kirin 925 анонсируют 16 декабря: Смартфон Huawei Honor 6 Plus будет стоить примерно $325

    12:3710

    Shuttle DS81L — комплект для сборки промышленного ПК: Комплект Shuttle DS81L позволяет выводить видео 4K

    12:154

    Xiaomi не сможет продавать свои устройства в Индии как минимум до 5 февраля: Слушание по делу Xiaomi и Ericsson намечено на 5 февраля

    11:515

    FAA не завершит создание законов касательно использования дронов до 2017 года: FAA подготовит регулирующие нормы для БПЛА только к 2017 или 2018 году

    11:27

    Ericsson ConsumerLab представила 10 пользовательских тенденций 2015 года: В ходе свежего исследования Ericsson ConsumerLab выяснила основные пользовательские тенденции, которые станут актуальными в 2015 году

    10:217

    Почти 80% рынка однокристальных платформ принадлежит Qualcomm, MediaTek и Apple: Qualcomm заимает 42% рынка однокристальных систем

    09:1022

    GlobalFoundries также получила первого клиента на 14-нанометровую продукцию FinFET: GlobalFoundries будет производить 14-нанометровые процессоры для AMD

    08:406

    Lenovo готовит 11-дюймовую версию ноутбука-трансформера Yoga 3: Ноутбук Lenovo Yoga 3 11 будет стоить минимум 600 евро

    08:308

    Основой планшета в усиленном исполнении Winmate M101H служит процессор Intel Core i5-4200U (Haswell): Планшет Winmate M101H оснащен дисплеем размером 10,1 дюйма

    08:007

    Samsung начала производство 14-нанометровой полупроводниковой продукции для первых двух клиентов: Первыми новые микросхемы Samsung, выполненные по 14-нанометровой технологии FinFET получат Apple и Qualcomm

    07:4518

    Шагомер Movo Wave стоит всего $30: Movo Wave — недорогой шагомер без лишних функций

    07:1011

    По предварительным данным, SoC Samsung Exynos 7420 будет поддерживать LTE Cat 10: SoC Samsung Exynos 7420 получит один из вариантов флагманского смартфона Samsung Galaxy S6

    07:0010

    Foxconn закроет одну из фабрик в Индии: Foxconn закрывает фабрику в Индии в связи с усилением конкуренции

    07:001

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