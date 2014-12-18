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    18 декабря 2014

    Вышел специальный новогодний номер журнала iТоги!: Гаджеты под елку: самые оригинальные IT-подарки

    21:156

    Fancy Maker — дочернее предприятие Lenovo, которое займётся продажей устройств только посредством интернет-магазинов: Lenovo создаёт дочернее предприятие Fancy Maker для борьбы с Xiaomi

    20:451

    Названы цены на беззеркальные камеры среднего формата Phase One серии A, начаты продажи: Цена Phase One A280 — $55 000, A260 — $48 000, A250 — $47 000

    20:3325

    Источник привел список изменений в ОС Android 5.1 и назвал дату ее выпуска: Изменения касаются разных аспектов, от дизайна до стабильности

    17:4766

    Смартфон ZTE Star 2 оснастили программно-аппаратной технологией распознавания голосовых команд: Смартфон ZTE Star 2 получил платформу Snapdragon 801

    17:424

    AMD может внедрить в свои графические драйверы экономичную альтернативу V-Sync: Которая также будет управлять параметрами GPU

    17:0010

    Планшет Vido W8C при цене ниже $100 получил большой объем ОЗУ и ПЗУ: При стандартной для своего сегмента цене, он предлагает другое оснащение

    16:0324

    Процессорные охладители Thermalright Macho 90 и Silver Arrow ITX предназначены для небольших систем: Система охлаждения Thermalright Macho 90 включает четыре тепловые трубки, Silver Arrow ITX — шесть

    15:503

    В начале следующего года Lenovo анонсирует два новых смартфона с платформами Intel: Lenovo снова начнёт использовать SoC Intel

    15:2213

    Объём рынка защищённых мобильных устройств по итогам третьего квартала превысил 1 млрд долларов : За третий квартал было продано защищённых телефонов на сумму 600 млн долларов

    15:073

    Объем накопителей Angelbird SSD wrk и SSD wrk for Mac достигает 1 ТБ: Цена новинок Angelbird — $600

    14:5410

    Microsoft покажет на выставке E3 2015 игровое устройство в виде шлема виртуальной реальности: MIcrosoft готовит новое игровое устройство в виде шлема

    14:469

    Toshiba анонсирует выпуск жестких дисков корпоративного класса MG04 объемом 6 ТБ: C появлением модели объемом 6 ТБ максимальный объем накопителей увеличен на 50%

    14:45

    Blu Studio 7.0 — семидюймовый планшет, который компания называет смартфоном: Смартфон Blu Studio 7.0 стоит $145

    14:206

    Micromax Yureka — первый смартфон компании с платформой CyanogenMod: Смартфон Micromax Yureka стоит всего $140

    13:513

    В компании GT Advanced Technologies считают, что уладили спор с Apple : Генеральный директор GT Advanced Technologies больше не хочет возвращаться к теме банкротства и отношений с Apple

    13:293

    Эксклюзивный чипсет AMD A70M стал основой платы Biostar A70MGP с процессорным гнездом FM2+: Оснащение платы Biostar A70MGP включает по четыре порта SATA 6 Гбит/с и USB 3.0

    08:307

    Мониторы с соотношением сторон экрана 16:9 занимают почти 85% рынка: В третьем квартале 2014 года было продано 33,4 млн мониторов

    08:0028

    Toyota показала датчики системы автоматического торможения, которую она будет устанавливать на свои автомобили, начиная с будущего года: Камеры, лазеры и радары должны повысить безопасность движения

    07:3034

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